【灣區走走】走進Pixar總部：探索動畫奇幻世界的誕生之地

《灣區走走》最新一期節目已經震撼登場!這次,我們帶您深入探訪位於Emeryville的動畫聖殿——Pixar總部。如果您是《玩具總動員》或《腦筋急轉彎》等經典動畫的忠實粉絲,這集節目絕對不容錯過! 想知道那些讓您捧腹大笑和感動流淚的動畫是如何誕生的嗎?隨著我們的三位KTSF小小主播,一起走進Pixar的魔法世界。華裔工程師將親自導覽,帶您走遍這座創意工廠的每一個角落。節目中還有《Inside Out 2》的全球獨家曝光,讓您搶先體驗最新電影的無限魅力。 這集節目充滿了驚喜和感動,無論您是對動畫製作充滿好奇,還是熱愛Pixar的每一部作品,這都是一次難得的深入了解。立即點擊播放,與我們一起踏上這場奇幻之旅,探索Pixar背後的創作奧秘!

#KTSF #KTSF26台 #KTSF26 #26台 #灣區走走 #鄭家瑜#Pixar總部 #動畫電影背後的故事 #玩具總動員 #腦筋急轉彎 #InsideOut2#動畫迷必看 #經典動畫揭秘

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。