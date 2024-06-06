【灣區新聞】熱浪籠罩灣區及內陸地區 大部份地區氣溫超過華氏85度

【KTSF 周正鈞報導】

熱浪週三繼續籠罩灣區及內陸地區，大部份地區最高氣溫超過華氏85度，個別地區的氣溫更達三位數。

國家氣象局週二對灣區沿海地區發出的高溫警告，及對內陸地區發出的極端高溫警告，週三持續生效，南灣聖荷西最高氣溫達華氏95度，北部地區Cloverdale最高氣溫99度，東灣Concord更錄得100度高溫，至於一向比較涼爽的舊金山（三藩市），最高氣溫也有79度。

當局預測氣溫在星期四會開始回落，但炎熱天氣會持續到下星期三。

另外，除了Santa Cruz海岸，整個灣區沿岸南至Big Sur，海灘危險警告繼續生效，會有湧浪，建議大家遠離岸邊，泳術及水性不佳的人士，就不要下水。

氣象局建議在高溫地區的群眾，要記得喝足夠的水，穿輕便淺色衣服，減少在戶外的時間或留在陰涼處，絕不要將人或寵物留在車內，如果前往海邊或泳池，應該使用防曬霜。

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