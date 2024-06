【灣區新聞】熱浪籠罩灣區及內陸地區 大部份地區氣溫超過華氏85度

【KTSF 周正鈞報導】

熱浪週三繼續籠罩灣區及內陸地區,大部份地區最高氣溫超過華氏85度,個別地區的氣溫更達三位數。

國家氣象局週二對灣區沿海地區發出的高溫警告,及對內陸地區發出的極端高溫警告,週三持續生效,南灣聖荷西最高氣溫達華氏95度,北部地區Cloverdale最高氣溫99度,東灣Concord更錄得100度高溫,至於一向比較涼爽的舊金山(三藩市),最高氣溫也有79度。

當局預測氣溫在星期四會開始回落,但炎熱天氣會持續到下星期三。

另外,除了Santa Cruz海岸,整個灣區沿岸南至Big Sur,海灘危險警告繼續生效,會有湧浪,建議大家遠離岸邊,泳術及水性不佳的人士,就不要下水。

氣象局建議在高溫地區的群眾,要記得喝足夠的水,穿輕便淺色衣服,減少在戶外的時間或留在陰涼處,絕不要將人或寵物留在車內,如果前往海邊或泳池,應該使用防曬霜。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。