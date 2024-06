【KTSF 朱慧琪報導】

人力資源公司數據顯示,私人公司在5月份招聘量減少,低過預期。

根據人力資源公司ADP數據顯示,私人公司於5月份估計增加了15萬2千個新的就業職位,低過經濟學家預期,與4月份新增的18萬8千個就業職位相比,出現了大幅回落。

ADP表示,勞動市場穩固,但踏入今年下半年之前,職位增長和薪金增長正在放緩。

當中服務業,例如運輸業、醫療保健和酒店業就錄得最大增長,而製造業則出現最大的減幅。

ADP的報告,是根據客戶的總薪資料編製的獨立衡量標準,它的統計與星期五即將發佈的每月就業報告並不一定相符。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。