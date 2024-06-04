【加州新聞】加州政府暑假為合資格兒童提供120元糧食卡福利

【KTSF 黃恩光報導】

這個暑假，加州政府設立一個新的糧食計劃，為合資格的兒童提供120元的糧食卡福利。

這項名叫SUN Bucks的計劃，為州內低收入家庭的兒童在暑假期間提供EBT卡，金額是120元，讓兒童在學校關閉的三個月期間，學生不能在學校吃早餐和午餐時，也可以有錢買食物。

這項計劃的經費來自聯邦一項新的糧食計劃，對象是符合收入限制家庭的兒童，包括正在領取CalFresh，或俗稱白卡的MediCal醫療保險的兒童，大部分兒童不需要特別去申請這項暑期糧食計劃，當局將會自動寄出120元的EBT卡給這些家庭。

收到EBT卡之後，必須在122日內使用，過期後會作廢。

有關Sun Bucks暑期糧食計劃的查詢電話以及網站，可瀏覽：https://cdss.ca.gov/sun-bucks

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