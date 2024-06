【加州新聞】加州政府暑假為合資格兒童提供120元糧食卡福利

【KTSF 黃恩光報導】

這個暑假,加州政府設立一個新的糧食計劃,為合資格的兒童提供120元的糧食卡福利。

這項名叫SUN Bucks的計劃,為州內低收入家庭的兒童在暑假期間提供EBT卡,金額是120元,讓兒童在學校關閉的三個月期間,學生不能在學校吃早餐和午餐時,也可以有錢買食物。

這項計劃的經費來自聯邦一項新的糧食計劃,對象是符合收入限制家庭的兒童,包括正在領取CalFresh,或俗稱白卡的MediCal醫療保險的兒童,大部分兒童不需要特別去申請這項暑期糧食計劃,當局將會自動寄出120元的EBT卡給這些家庭。

收到EBT卡之後,必須在122日內使用,過期後會作廢。

有關Sun Bucks暑期糧食計劃的查詢電話以及網站,可瀏覽:https://cdss.ca.gov/sun-bucks

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。