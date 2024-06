【KTSF】

舊金山(三藩市)警方指,星期三在田德隆區打擊毒品行動中,查獲0.5公斤毒品,及拘捕10人。

舊金山警方指,星期三在田德隆區的掃毒行動中,查獲約0.5公斤毒品,及拘捕10人,當中5人是毒販。

今次行動是由去年成立的舊金山毒品市場機構協調中心(DMACC)策劃,組織的目的是要瓦解田德隆區和SOMA區的毒品市場。

