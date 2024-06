【KTSF】

舊金山(三藩市)警方公開上星期於灣景區警員開槍案,警員隨身攝影機的畫面顯示,當時涉案人手持一把十字弓。

根據舊金山警方公開的警員隨身攝影機的畫面,顯示當時疑犯的手上持有一把十字弓,而不是較早前媒體報導的AK47機關槍。

案發在上星期四,警方於下午約3時接報,灣景區Ingalls街夾Armstrong Ave,有人持槍在街上行走,警員到場後,發現疑犯走到Jennings街夾Donner Ave,警方與疑犯一度對峙,後來警方開槍,疑犯倒地被制服。

但警方指,疑犯沒有受到任何槍傷,警方後來確定,疑犯是37歲的Yoshimar Zamora,案件仍然調查中。

