北灣Santa Rosa警方表示,於調查一宗身份盜竊案時,發現用於製造槍械的3D打印機,以及3D打印槍零件,兩人被捕。

Santa Rosa警方指,週六早上在位於Waltzer路1900號路段,一戶民居執行搜查令時,在停放的一輛露營車,發現部份槍械零件、用於製造槍械的3D打印機、四把3D打印槍連彈匣,還有一把已上膛的手槍等。

警方稱,所有槍械和槍械零件都沒有序號,並拘補30歲的Garrett Robinson,目前他被控非法持槍重罪、持有管制藥物,及其他槍械違法行為。

至於身分盜竊案疑犯,55歲的住戶Richard Alander也被拘補。

