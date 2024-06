影評：《銷售女孩》蒙古女大學生到性用品店工作的經歷

【KTSF Sean Au 歐志洲 報導】

蒙古一個核子工程系的大學生,為了幫助同學,到一間性用品店工作,卻也加速的她的成長。

核子工程系的學生Saruul,她的一個同學因為跌傷,Saruul 答應她做臨時工。而這份工作就是在一間性用品店裡,擔任售貨員。

外貌羞澀的Saruul 對店裡賣的貨品都不熟悉。但是機靈的她,很快的就認識店內貨品的作用。每天關門後,都要把錢送到店主Katya 的家中。Katya 曾經是個專業舞蹈員,也結過婚,現在充滿自信的過著自由生活。一次送貨時惹上麻煩,還有一次被客人毛手毛腳,Saruul 都想辭工,但她也似乎了解到這份工作,還有這個年紀比她大的新朋友,都似乎在告訴她,這是Saruul 成熟過程中所需要的。

大家想到蒙古電影,一般都會聯想到穿著傳統服飾的人,在廣闊的草原享受大自然的鏡頭。《The Sales Girl》是電影圈中極少見到的蒙古片。這個在城市中的故事。性用品店只是一個背景。劇情聚焦在一個青少年成長的過程,從生活中了解自己,探索未來方向。這個過程是眾人能夠體驗的。

演少女的Bayartsetseg Bayangerel,能夠在兩個小時的片長中,抓住觀眾的焦點。從對事物好奇,到最後對性的態度積極化,帶著大家見證她的的成長。過程中,也讓喜歡國際電影的觀眾,對欣賞蒙古現代城市文化,有一層新的認知。

《銷售女孩 The Sales Girl》給觀眾一個認識現代蒙古社會的機會 。滿分五分中得四分,值得強力推薦。

電影目前在一些串流平台放映,例如Amazon Prime Video、Apple TV和 Fandango at Home。

電影網頁:https://www.filmmovement.com/product/the-sales-girl

“The Sales Girl” Review: A Mongolian coming-of-age story set in a sex shop

“Screening Room” reviews “The Sales Girl”

Rating: 4 out of 5 stars

