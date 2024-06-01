影評：《銷售女孩》蒙古女大學生到性用品店工作的經歷

【KTSF Sean Au 歐志洲 報導】

蒙古一個核子工程系的大學生，為了幫助同學，到一間性用品店工作，卻也加速的她的成長。

核子工程系的學生Saruul，她的一個同學因為跌傷，Saruul 答應她做臨時工。而這份工作就是在一間性用品店裡，擔任售貨員。

外貌羞澀的Saruul 對店裡賣的貨品都不熟悉。但是機靈的她，很快的就認識店內貨品的作用。每天關門後，都要把錢送到店主Katya 的家中。Katya 曾經是個專業舞蹈員，也結過婚，現在充滿自信的過著自由生活。一次送貨時惹上麻煩，還有一次被客人毛手毛腳，Saruul 都想辭工，但她也似乎了解到這份工作，還有這個年紀比她大的新朋友，都似乎在告訴她，這是Saruul 成熟過程中所需要的。

大家想到蒙古電影，一般都會聯想到穿著傳統服飾的人，在廣闊的草原享受大自然的鏡頭。《The Sales Girl》是電影圈中極少見到的蒙古片。這個在城市中的故事。性用品店只是一個背景。劇情聚焦在一個青少年成長的過程，從生活中了解自己，探索未來方向。這個過程是眾人能夠體驗的。

演少女的Bayartsetseg Bayangerel，能夠在兩個小時的片長中，抓住觀眾的焦點。從對事物好奇，到最後對性的態度積極化，帶著大家見證她的的成長。過程中，也讓喜歡國際電影的觀眾，對欣賞蒙古現代城市文化，有一層新的認知。

《銷售女孩 The Sales Girl》給觀眾一個認識現代蒙古社會的機會 。滿分五分中得四分，值得強力推薦。

電影目前在一些串流平台放映，例如Amazon Prime Video、Apple TV和 Fandango at Home。

電影網頁：https://www.filmmovement.com/product/the-sales-girl

“The Sales Girl” Review: A Mongolian coming-of-age story set in a sex shop

“Screening Room” reviews “The Sales Girl”

Rating: 4 out of 5 stars

Official movie website: https://www.filmmovement.com/product/the-sales-girl

Now streaming on Amazon Prime Video, Apple TV and Fandango at Home.

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