聖荷西州立大學的一名亞裔教授,因參與校園內的親巴勒斯坦團體而被停職。

Sang Hea Kil教授說:「校方說我帶領學生穿過學生中心,但這從未發生過,說我下令學生們紮營,但他們拒絕聽從我的命令,但這也沒有發生,我確實覺得現在發生在我身上的,是對言論自由,我們的憲法,行動和學術自由的威脅。」

根據聖荷西州大校方,Kil教授違反了加州州立大學系統與教師工會之間的集體談判協議第17條,校方稱,Kil騷擾學校官員,並鼓勵學生紮營,違反學校政策,對於指控,Kil說這都不是事實。

根據聖荷西州大的官網,Kil教授司法研究,她同時也是反種族主義社會正義轉型委員會主席,加州教師協會巴勒斯坦、阿拉伯、穆斯林共同主席,對於Kil被停職,校方表示不回應關於個人問題。

