【KTSF】

美國錄得第三宗人類感染禽流感病例,這次確診的是密歇根州的一名農場工人。

該農場工人與受感染的乳牛有直接接觸,他出現輕微的症狀。

其他兩個病例中,患者除了出現眼部症狀外,還有呼吸道症狀,他們已經康復。

衛生官員表示,民眾感染禽流感的風險仍然很低。

