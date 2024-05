【科技新聞】人類工作或被AI取代 客服行業可能首當其衝（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

隨著人工智能AI的日漸盛行,關於AI是否會取代人類工作的討論也隨之而來,首當其衝的就是客服行業,被視為最可能被取代的行業之一,本台訪問了提供AI助理服務的初創公司華裔高管,了解業內人士的看法。

在為期三天的Gen AI峰會上,有提供Web3 AI客服的初創公司參展,該公司的AI助理系列,不僅為客戶提供客服,還會為投資人抓取新聞並總結分析,也會提供研究報告等。

Mountain Lion共同創辦人兼CMO張夢帆說:「為Web3的企業提供客服的服務,比如說Web3有一些Web3錢包、Web3交易所,它們現在一般都是用人工來提供,來做客服,但是因為客服的量非常的大,而且他們沒辦法提供24/7的支持,還有就是說門檻比較高,所以並不是說很多人可以招到很好的客服,那我們就用了加入AI這個方式,來解決這個問題。」

業者分享透過AI提供專業客服的優勢。

張夢帆說:「我們客服的聊天室,可以24小時24/7去提供支持,並支持各種語言,而且我們因為非常懂Web3,所以我們的回答,給客戶回答的這個問題會非常的精準,而不是非常模糊,或者是好像背的答案一樣。」

經常對未來趨勢提出見解的Tesla創辦人Elon Musk,本週在法國Viva科技論壇上表示,AI人工智能的進步,有80%的可能會導致人類不需要工作,就能擁有所需的一切。

對於AI是否會取代人類工作,業者怎麼看呢?

張夢帆說:「我覺得有一部份的工作內容,應該會被AI代替,尤其那些初級的工種,然後重複性的,勞動的,這些可能會被AI取代,但是我覺得一些資深的,就是這個行業中資深的工作人員,他們應該還是會沉澱在這個行業,但是他們需要的就是說,了解怎麼樣去使用比較好的AI工具。」

以客服為例,張夢帆認為,專業知識領域的資深客服,在未來三年、五年仍是無法取代的,而AI反而是優化其工作的工具,在兩者協調合作之下,可以提高工作效率,以及更好的服務。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。