【科技新聞】人類工作或被AI取代 客服行業可能首當其衝（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

隨著人工智能AI的日漸盛行，關於AI是否會取代人類工作的討論也隨之而來，首當其衝的就是客服行業，被視為最可能被取代的行業之一，本台訪問了提供AI助理服務的初創公司華裔高管，了解業內人士的看法。

在為期三天的Gen AI峰會上，有提供Web3 AI客服的初創公司參展，該公司的AI助理系列，不僅為客戶提供客服，還會為投資人抓取新聞並總結分析，也會提供研究報告等。

Mountain Lion共同創辦人兼CMO張夢帆說：「為Web3的企業提供客服的服務，比如說Web3有一些Web3錢包、Web3交易所，它們現在一般都是用人工來提供，來做客服，但是因為客服的量非常的大，而且他們沒辦法提供24/7的支持，還有就是說門檻比較高，所以並不是說很多人可以招到很好的客服，那我們就用了加入AI這個方式，來解決這個問題。」

業者分享透過AI提供專業客服的優勢。

張夢帆說：「我們客服的聊天室，可以24小時24/7去提供支持，並支持各種語言，而且我們因為非常懂Web3，所以我們的回答，給客戶回答的這個問題會非常的精準，而不是非常模糊，或者是好像背的答案一樣。」

經常對未來趨勢提出見解的Tesla創辦人Elon Musk，本週在法國Viva科技論壇上表示，AI人工智能的進步，有80%的可能會導致人類不需要工作，就能擁有所需的一切。

對於AI是否會取代人類工作，業者怎麼看呢？

張夢帆說：「我覺得有一部份的工作內容，應該會被AI代替，尤其那些初級的工種，然後重複性的，勞動的，這些可能會被AI取代，但是我覺得一些資深的，就是這個行業中資深的工作人員，他們應該還是會沉澱在這個行業，但是他們需要的就是說，了解怎麼樣去使用比較好的AI工具。」

以客服為例，張夢帆認為，專業知識領域的資深客服，在未來三年、五年仍是無法取代的，而AI反而是優化其工作的工具，在兩者協調合作之下，可以提高工作效率，以及更好的服務。

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