【灣區新聞】舊金山列治文區正在興建七層高可負擔長者公寓（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

本台報導過舊金山(三藩市)列治文區正在興建一棟七層高的可負擔長者公寓,週四讓記者入內參觀。

位於Geary大道4200號夾6 Ave的可負擔長者公寓有7層高,總共98個單位,包括開放式單位Studio,以及一睡房單位。

這棟樓宇為低收入長者而設,裡面的設計也很體貼長者的需要,例如窗戶比較低,方便老人家開關窗門,浴室的設備也考慮到年長住客的需要。

這幅地皮從前是個殯儀館,但已經空置很久,現在用來發展可負擔房屋。

舊金山第一區市參事陳詩敏說:「租金在舊金山極貴,是長者收入的三份一,需要幫補的部分是市政府,和州政府提供的租金援助。」

這個可負擔房屋計劃由非牟利機構TNDC負責,經費來自舊金山選民通過的A提案,以及州政府,什麼時候接受申請呢?

TNDC物業管理總監梁穎宇(Gordon Leung)說:「預計9月之後的事,如果一切沒有延誤,相信可以1月左右開始面試,面見申請人,申請詳情要今年9月後公佈,因為我們需要與舊金山政府配合。」

這棟大樓的巨型壁畫,靈感來自列治文區的小學生和長者,繪畫了區內三個族裔的特色,包括華裔、烏克蘭和俄國裔。

TNDC表示,這棟可負擔房屋開放給所有人申請,但會優先租給在舊金山居住或工作的長者,而住在大樓半英里範圍內的居民,又有優先,詳情可以向安老自助處查詢,電話:(415) 677-7600。

