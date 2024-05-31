【灣區新聞】舊金山列治文區正在興建七層高可負擔長者公寓（視頻）

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【KTSF 黃恩光報導】

本台報導過舊金山（三藩市）列治文區正在興建一棟七層高的可負擔長者公寓，週四讓記者入內參觀。

位於Geary大道4200號夾6 Ave的可負擔長者公寓有7層高，總共98個單位，包括開放式單位Studio，以及一睡房單位。

這棟樓宇為低收入長者而設，裡面的設計也很體貼長者的需要，例如窗戶比較低，方便老人家開關窗門，浴室的設備也考慮到年長住客的需要。

這幅地皮從前是個殯儀館，但已經空置很久，現在用來發展可負擔房屋。

舊金山第一區市參事陳詩敏說：「租金在舊金山極貴，是長者收入的三份一，需要幫補的部分是市政府，和州政府提供的租金援助。」

這個可負擔房屋計劃由非牟利機構TNDC負責，經費來自舊金山選民通過的A提案，以及州政府，什麼時候接受申請呢？

TNDC物業管理總監梁穎宇（Gordon Leung）說：「預計9月之後的事，如果一切沒有延誤，相信可以1月左右開始面試，面見申請人，申請詳情要今年9月後公佈，因為我們需要與舊金山政府配合。」

這棟大樓的巨型壁畫，靈感來自列治文區的小學生和長者，繪畫了區內三個族裔的特色，包括華裔、烏克蘭和俄國裔。

TNDC表示，這棟可負擔房屋開放給所有人申請，但會優先租給在舊金山居住或工作的長者，而住在大樓半英里範圍內的居民，又有優先，詳情可以向安老自助處查詢，電話：(415) 677-7600。

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