【全國新聞】特朗普掩口費刑事案 陪審團開始退庭商議

May 30, 2024 新聞, 全國消息, 熱點關注

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(BBC)

【KTSF 張麗月報導】

前總統特朗普的「掩口費刑事案」，陪審團週三開始退庭商議，已經結束第一天的閉門討論，並未作出裁定，週四會繼續商議。

特朗普的「掩口費刑事案」經過近六個星期審訊，傳召二十多個證人作證，控辯雙方週二結案陳詞之後，陪審團週三開始退庭商議，未作出任何裁定。

12名陪審員和6名後備陪審員，週四會返回法庭繼續商議，分析所有提交的證據，以及證人的供詞，暫時未知何時會有裁決。

陪審員曾經要求法官提供有關特朗普前私人律師Michael Cohen，以及小報National Enquirer的前任出版商David Pecker證詞的筆錄文本，Cohen曾經作證說，特朗普對於掩口費是知情，並且盡力設法去掩飾，而Pecker作證時就承認，不登載對特朗普不利選情的新聞。

要達成裁決，12名陪審員必須達成一致意見，否則法官將會宣布審訊無效。

77歲的特朗普在本案中面對34項涉及偽造商業紀錄的刑事控罪，當中牽涉特朗普支付13萬元掩口費，給成人電影女星Stormy Daniels，叫Daniels不要爆料關於她與特朗普之間的桃色關係，以免影響特朗普2016年大選的選情，而這筆掩口費也被揭發用來掩飾，涉嫌違反州選舉法例的不當行為。

特朗普否認全部控罪，並且否認與這個女星有染，特朗普週三離開法庭時，展示他的拳頭，他沒有回答記者的提問。

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