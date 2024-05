【全國新聞】特朗普掩口費刑事案 陪審團開始退庭商議

【KTSF 張麗月報導】

前總統特朗普的「掩口費刑事案」,陪審團週三開始退庭商議,已經結束第一天的閉門討論,並未作出裁定,週四會繼續商議。

特朗普的「掩口費刑事案」經過近六個星期審訊,傳召二十多個證人作證,控辯雙方週二結案陳詞之後,陪審團週三開始退庭商議,未作出任何裁定。

12名陪審員和6名後備陪審員,週四會返回法庭繼續商議,分析所有提交的證據,以及證人的供詞,暫時未知何時會有裁決。

陪審員曾經要求法官提供有關特朗普前私人律師Michael Cohen,以及小報National Enquirer的前任出版商David Pecker證詞的筆錄文本,Cohen曾經作證說,特朗普對於掩口費是知情,並且盡力設法去掩飾,而Pecker作證時就承認,不登載對特朗普不利選情的新聞。

要達成裁決,12名陪審員必須達成一致意見,否則法官將會宣布審訊無效。

77歲的特朗普在本案中面對34項涉及偽造商業紀錄的刑事控罪,當中牽涉特朗普支付13萬元掩口費,給成人電影女星Stormy Daniels,叫Daniels不要爆料關於她與特朗普之間的桃色關係,以免影響特朗普2016年大選的選情,而這筆掩口費也被揭發用來掩飾,涉嫌違反州選舉法例的不當行為。

特朗普否認全部控罪,並且否認與這個女星有染,特朗普週三離開法庭時,展示他的拳頭,他沒有回答記者的提問。

