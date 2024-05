【KTSF】

前總統特朗普的「掩口費刑事案」,陪審團週四裁定特普朗被控的34項控罪全部罪名成立,成為美國有史以來第一位前總統,在重罪案件中被裁定罪名成立。

77歲的特朗普在本案中面對34項涉及偽造商業紀錄的刑事控罪,當中牽涉特朗普支付13萬元掩口費,給成人電影女星Stormy Daniels,叫Daniels不要爆料關於她與特朗普之間的桃色關係,以免影響特朗普2016年大選的選情,而這筆掩口費也被揭發用來掩飾,涉嫌違反州選舉法例的不當行為。

