【全國新聞】今年夏天可能是買新車好時機

【KTSF 周正鈞報導】

對於那些一直在猶豫是否購買新車的消費者來說,今年夏天的汽車優惠,終於可能帶來一些好消息。

今年夏天可能終於是購買新車的好時機。

Autotrader高級編輯Brian Moody說:「對消費者來說,好消息之一是汽車庫存充足。」

在疫情期間,供應鏈中斷,導致新車庫存緊張,令新車的價格暴漲。

但根據汽車網站Cox Automotive的數據,經銷商的新車庫存,達到自2020年底以來的最高水平。

而隨著經銷商在秋季清理庫存,為下一年的車款做準備時,Moody就指,消費者會有更多的選擇。

Moody說:「新車比二手車多一些,但這對消費者來說是好事,因為這提供了更多選擇,包括他們想要的車型,而且對於新車來說,這代表著根據您購買的車款,有可能獲得更大的優惠。」

而根據汽車資訊網站Edmunds的數據,對於信用良好的買家來說,今年零利率的買車交易,比去年更常見。

Edmunds還發現,2023年和2024年款的新車,平均折扣與疫情之前的年度車型差不多看齊。

但Moody說,優惠會因車款、品牌和地區而異,又取決於經銷商的庫存情況。

Moody說:「研究您所在地區的優惠,因為它們可能會因郵政區號而異,確保您正在尋找的車型有您想要的折扣,如果沒有,請找到一款有折扣的車款。」

Moody又指,最佳優惠可能出現在銷售較慢的車款上,例如轎車和掀背車,而不是熱門車款,例如小型SUV。

