【全國新聞】今年夏天可能是買新車好時機

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【KTSF 周正鈞報導】

對於那些一直在猶豫是否購買新車的消費者來說，今年夏天的汽車優惠，終於可能帶來一些好消息。

今年夏天可能終於是購買新車的好時機。

Autotrader高級編輯Brian Moody說：「對消費者來說，好消息之一是汽車庫存充足。」

在疫情期間，供應鏈中斷，導致新車庫存緊張，令新車的價格暴漲。

但根據汽車網站Cox Automotive的數據，經銷商的新車庫存，達到自2020年底以來的最高水平。

而隨著經銷商在秋季清理庫存，為下一年的車款做準備時，Moody就指，消費者會有更多的選擇。

Moody說：「新車比二手車多一些，但這對消費者來說是好事，因為這提供了更多選擇，包括他們想要的車型，而且對於新車來說，這代表著根據您購買的車款，有可能獲得更大的優惠。」

而根據汽車資訊網站Edmunds的數據，對於信用良好的買家來說，今年零利率的買車交易，比去年更常見。

Edmunds還發現，2023年和2024年款的新車，平均折扣與疫情之前的年度車型差不多看齊。

但Moody說，優惠會因車款、品牌和地區而異，又取決於經銷商的庫存情況。

Moody說：「研究您所在地區的優惠，因為它們可能會因郵政區號而異，確保您正在尋找的車型有您想要的折扣，如果沒有，請找到一款有折扣的車款。」

Moody又指，最佳優惠可能出現在銷售較慢的車款上，例如轎車和掀背車，而不是熱門車款，例如小型SUV。

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