【灣區新聞】舊金山市民對現有交通不滿 矛頭指向舊金山交通局局長（視頻）

針對舊金山目前存在許多和交通有關的問題,例如華埠、日落區Taraval Avenue,和Mission區的Valencia街,許多對現狀不滿的市民,都把矛頭指向舊金山交通局局長Jeffrey Tumlin,更有至少兩位市長參選人表示,要是擔任市長,將會把Tumlin開除,對此,市長布里德做出回應。

自去年8月開始,Valencia街的這個將腳踏車道,設在雙行車道中間的試點計劃,受到那裡商業的惡評,因為移除了的停車位,和不准左轉的限制,幾乎所有商業都看到生意減少,近期更有人絕食抗議。

僱員說:「現在,我們的生意受到影響,因為很多人找停車位困難,很多人也怕停車被開罰單。」

除了在推行試點計劃時,和店主沒有足夠的溝通和收集民意,根據The San Francisco Standard的報導,交通局面對2.5億的赤字,社區人士表示,五年合約年底屆滿的交通局局長Tumlin,討好腳踏車騎士權益人士,沒有顧及到年長人士和殘障人士的需要,現在有人在網上發起請願書,要Tumlin辭職或被革職,更有兩位市長參選人表示,要是勝選將會把Tumlin開除。

在回答本台詢問時,市長布里德表示,不會回答關於人事方面的問題,但是會評估各市府部門主管的表現,然後做出關於僱傭或解僱的決定。

布里德說:「我們會評估提交到我辦公室的資料,了解其中提到受關注的事項,然後看我們有沒有改變的舉措,再聚焦於尋找問題的解決方法,這比決定是否要當事人下台重要。」

本台週三向舊金山交通局查詢,但沒有獲得回應。

回到Valencia的試點計劃的爭議,布里德這麼說:「當我們沒有取得成功時,像是在Valencia的腳踏車道,我們必須更正,我們需要做出適當的調整,以確保在做事的時候,不會損壞我們社區的結構。」

