【灣區新聞】舊金山市民對現有交通不滿 矛頭指向舊金山交通局局長（視頻）

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【KTSF 歐志洲報導】

針對舊金山目前存在許多和交通有關的問題，例如華埠、日落區Taraval Avenue，和Mission區的Valencia街，許多對現狀不滿的市民，都把矛頭指向舊金山交通局局長Jeffrey Tumlin，更有至少兩位市長參選人表示，要是擔任市長，將會把Tumlin開除，對此，市長布里德做出回應。

自去年8月開始，Valencia街的這個將腳踏車道，設在雙行車道中間的試點計劃，受到那裡商業的惡評，因為移除了的停車位，和不准左轉的限制，幾乎所有商業都看到生意減少，近期更有人絕食抗議。

僱員說：「現在，我們的生意受到影響，因為很多人找停車位困難，很多人也怕停車被開罰單。」

除了在推行試點計劃時，和店主沒有足夠的溝通和收集民意，根據The San Francisco Standard的報導，交通局面對2.5億的赤字，社區人士表示，五年合約年底屆滿的交通局局長Tumlin，討好腳踏車騎士權益人士，沒有顧及到年長人士和殘障人士的需要，現在有人在網上發起請願書，要Tumlin辭職或被革職，更有兩位市長參選人表示，要是勝選將會把Tumlin開除。

在回答本台詢問時，市長布里德表示，不會回答關於人事方面的問題，但是會評估各市府部門主管的表現，然後做出關於僱傭或解僱的決定。

布里德說：「我們會評估提交到我辦公室的資料，了解其中提到受關注的事項，然後看我們有沒有改變的舉措，再聚焦於尋找問題的解決方法，這比決定是否要當事人下台重要。」

本台週三向舊金山交通局查詢，但沒有獲得回應。

回到Valencia的試點計劃的爭議，布里德這麼說：「當我們沒有取得成功時，像是在Valencia的腳踏車道，我們必須更正，我們需要做出適當的調整，以確保在做事的時候，不會損壞我們社區的結構。」

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