【灣區新聞】舊金山打擊毒品市場有成果 一年3千多人被捕（視頻）

【KTSF 朱慧琪報導】

舊金山(三藩市)毒品市場機構協調中心(DMACC)公佈去年在田德隆區和SOMA區,打擊毒品市場的成果,一年間,有3千多人被捕,並查獲近200公斤毒品。

舊金山市長布里德和警察局長Bill Scott週三聯合公佈,過去一年在多個機構努力下,在田德隆區和SOMA區打擊毒品市場的成果。

執法範圍最初針對7街和Market街一帶,近日擴至到市政大樓附近的United Nations Plaza,和舊金山公共圖書館一帶。

至今,執法當局已逮捕了3,150人,當中1,008人是毒販,其餘的是吸毒人士,在執法行動中也查獲199公斤毒品。

地檢官謝安宜表示,將會優先起訴毒販,以解決舊金山露天毒品交易的公共危機。

數據顯示,今年共起訴344宗毒品重罪案件,當中101人定罪、70人認罪。

DMACC是舊金山市長布里德在2023年5月成立,旨在聚集各級政府的資源,改善公共安全,解決舊金山芬太尼毒品問題,並改善街道環境。

