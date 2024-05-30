【灣區新聞】舊金山打擊毒品市場有成果 一年3千多人被捕（視頻）

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【KTSF 朱慧琪報導】

舊金山（三藩市）毒品市場機構協調中心（DMACC）公佈去年在田德隆區和SOMA區，打擊毒品市場的成果，一年間，有3千多人被捕，並查獲近200公斤毒品。

舊金山市長布里德和警察局長Bill Scott週三聯合公佈，過去一年在多個機構努力下，在田德隆區和SOMA區打擊毒品市場的成果。

執法範圍最初針對7街和Market街一帶，近日擴至到市政大樓附近的United Nations Plaza，和舊金山公共圖書館一帶。

至今，執法當局已逮捕了3,150人，當中1,008人是毒販，其餘的是吸毒人士，在執法行動中也查獲199公斤毒品。

地檢官謝安宜表示，將會優先起訴毒販，以解決舊金山露天毒品交易的公共危機。

數據顯示，今年共起訴344宗毒品重罪案件，當中101人定罪、70人認罪。

DMACC是舊金山市長布里德在2023年5月成立，旨在聚集各級政府的資源，改善公共安全，解決舊金山芬太尼毒品問題，並改善街道環境。

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