俄亥俄州東北部一間大通銀行週二發生汽體爆炸,造成至少7人受傷,一人情況嚴重。

Youngstown消防隊長Barry Finely說:「他們正評估所有設備,以確定是否有汽體洩漏,但至今我知道的是發生了爆炸。」

事發在週二下午近3時,俄亥俄州Youngstown市中心一間大通銀行發生疑似氣體爆炸,炸毀大樓的整個一樓,造成至少7人受傷,一人情況嚴重,附近的一棟公寓大樓一度疏散,至今爆炸原因仍然調查中。

