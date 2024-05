【灣區新聞】香港財政司司長陳茂波到訪灣區，向美國工商界推廣香港優勢（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

香港財政司司長陳茂波到訪灣區,向美國工商界推廣香港優勢。

陳茂波說:「一國兩制仍然存在並行之有效,可以容易甚至有時優先地聯繫到內地市場,與此同時,在這裡你們的國際角色及面貌將得以保存,人才、資金、貨物及數據都可以自由出入。」

陳茂波週二在舊金山(三藩市)出席由香港駐舊金山經濟貿易辦事處和商務組織「灣區委員會」聯合舉辦的午餐會。

根據陳茂波在臉書發布的訊息,香港投資推廣署與灣區委員會簽署了諒解備忘錄,促進香港與舊金山灣區在投資推廣方面的交流,尤其在推動綠色和可持續發展上的合作。

另外,陳茂波也出席灣區幾間香港初創公司的活動。

本台上星期曾經向香港駐舊金山經濟貿易辦事處查詢採訪陳茂波在灣區的行程,而辦事處指出,財政司司長今次行程,只向香港傳媒公開,並沒有在灣區舉行記者會的計劃。

