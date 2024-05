【科技新聞】加州參議院壓倒性通過《加州人工智能責任法案》

【KTSF 張擎鳳報導】

《加州人工智能責任法案》,也稱為參議院第896號法案,日前在州參議院獲得壓倒性多數通過,該法案旨在規範加州政府及其分支機構對人工智能技術的使用。

Jean-Paul Mugrditchian是一名網約車司機。

Mugrditchian說:「這份工作扣除開支後,僅賺最低工資。」

他是一名軟體工程師,曾在新創公司工作。

Mugrditchian說:「現在我沒有工作,唯有開車,我正在找工作。」

在Lyft和Uber工作的靈活性,讓他能夠維持生活到下一份工作。

他很清楚人工智能的進步,包括無人駕駛汽車的普及,對打散工一族的影響。

Mugrditchian說:「我們從過去的工業革命,見到大量的工作被消除,但最終讓文明發展起來,創造出新的工作。」

與此同時,立法者正在努力跟上步伐。

由州參議員Bill Dodd提出的《SB 896人工智能責任法案》,是為州府機構與自動化技術相關的決策做引導,該法案中的一項條款要求州府機構使用人工智能與用戶互動時通知用戶。

Dodd說:「立法機關以通過針對企業,和其他所有人的法案而聞名,但它並不是該領域的領導者,也不會針對自己而訂立同樣的倡議。」

Ahmed Banafa是聖荷西州立大學的工程學教授,他認為,這樣的立法,對於政府、人工智能公司和消費者來說,是一個必要的起點,因為在不斷演變的人工智能世界中,存在著如此多的不確定性。

Banafa說:「三方共同努力將有助於確保AI的責任和安全。」

史丹佛大學的『以人為中心的人工智能研究所』(HAI),研究人員強調了人工智能的潛力,他們正在試點使用計算機視覺和航空圖像來實現實時監控,以識別《清潔水法例》(Clean Water Act)所取締的非法傾倒行為。

這是人工智能如何改善環境和人類生活的一個例子。

Mugrditchian說:「我認為AI將讓更多的人能夠提高自己的能力,往後所有那些重複又危險的、令人疲憊的體能任務,最終將被機器取代而消失。」

他對人工智能的快速進步感到非常滿意,他相信AI的潛力,而不是它的缺點。

《人工智能責任法案》也鼓勵州府投資於人工智能教育,讓加州的勞動力有效應用人工智能,法案在州參議院通過後,下一步將提交州眾議院審議。

