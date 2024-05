【灣區新聞】San Mateo市警方拘三人 涉嫌用氣槍向多人發射（視頻）

【KTSF 朱慧琪報導】

中半島San Mateo市警方拘捕三人,涉嫌於上週末使用氣槍在市內向多人發射。

根據San Mateo警方,在星期日分別接獲三人報案指被人用氣槍擊中。

第一宗案件發生於晚上7時,北Humboldt街夾東Poplar Ave交界附近,約一小時後,於Los Prados街3300號路段發生第二宗,兩宗案件的受害人都報稱,他們在街上走路時候,有一輛白色的BMW寶馬房車向他們駛近,然後汽車的乘客就用氣槍向他們發射,然後開走,受害人的身體和臉部被氣槍啫喱彈擊中。

第三宗發生於晚上約9時,Monte Diablo Avenue 700號路段,一輛白色寶馬房車駛經一對夫婦後,車上的歹徒用氣槍向男事主發射,當事主確定懷孕的妻子沒事後,涉事的白色寶馬汽車折返,車內的人再次向他發射啫喱彈,男事主說幾乎射中他的眼睛。

警方其後在距離槍擊案地點幾個街口發現涉事汽車,並拘捕車上三人,包括19歲的Elder Larios Mayan,以及20歲的Jose Ramirez Rivas和Emmanuel Vargas,在車內起出三支氣槍和一瓶氣槍啫喱彈。

三人因涉嫌使用致命武器襲擊和串謀犯罪,被拘押在San Mateo縣監獄。

版權所有,不得轉載。