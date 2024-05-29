【加州新聞】報告指去年加州新建房屋5分之1是附屬住宅單位（視頻）

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【KTSF 黃恩光報導】

加州政府最近發表的人口及房屋報告指出，去年全州新興建的房屋之中，每五間就有一間是附屬住宅單位ADU。

加州金融部指出，自從2020年疫情以來，加州人口首次出現增長，而房屋數目也隨之增加，數據顯示，2023年，全州增加了接近11萬6千間房屋，其中約兩成是ADU附屬住宅單位，有22000多間。

ADU是指原有房屋的附屬住宅，可以是姻親單位，或者是蓋在後院的小房屋。

為了提供更多可負擔房屋，加州許多縣市近年都放寬興建ADU的條例和簡化流程，由州眾議員丁右立提出的新法例，授權地方政府立法，容許業主獨立出售ADU附屬單位，就像出售condo共渡單位一樣，東灣柏克萊市已經開始立法過程。

在樓價高企的灣區，不少業主考慮建造ADU單位，與家人包括成年子女一起住，但有自己的空間，ADU會增加物業的價值，因此物業稅也會增加。

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