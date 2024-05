【加州新聞】報告指去年加州新建房屋5分之1是附屬住宅單位（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

加州政府最近發表的人口及房屋報告指出,去年全州新興建的房屋之中,每五間就有一間是附屬住宅單位ADU。

加州金融部指出,自從2020年疫情以來,加州人口首次出現增長,而房屋數目也隨之增加,數據顯示,2023年,全州增加了接近11萬6千間房屋,其中約兩成是ADU附屬住宅單位,有22000多間。

ADU是指原有房屋的附屬住宅,可以是姻親單位,或者是蓋在後院的小房屋。

為了提供更多可負擔房屋,加州許多縣市近年都放寬興建ADU的條例和簡化流程,由州眾議員丁右立提出的新法例,授權地方政府立法,容許業主獨立出售ADU附屬單位,就像出售condo共渡單位一樣,東灣柏克萊市已經開始立法過程。

在樓價高企的灣區,不少業主考慮建造ADU單位,與家人包括成年子女一起住,但有自己的空間,ADU會增加物業的價值,因此物業稅也會增加。

