【全國新聞】全美逾1.1億人受惡劣天氣威脅 至少23人亡（視頻）

【KTSF 周正鈞報導】

週一全美超過1.1億人受惡劣天氣威脅,而週日則是5月內最多的嚴重風暴的日子,國家海洋和大氣管理局(NOAA)的風暴預測中心表示,有超過600宗初步報告的嚴重天氣事件,打破5月8日單日565宗的紀錄,氣象預報追蹤到多個州出現龍捲風和風暴,風暴導致至少23人死亡,當中包括4名兒童。

Patrice Childress說:「我的孩子們跑進來,我們看出去,然後我們看到所有東西的損壞。」

Patrice Childress是眾多生還者之一,他們在星期日的致命龍捲風來襲時,只有幾秒鐘的時間尋找地方掩護。

阿肯色州龍捲風生還者Toni Walker說:「試圖跑進屋內的走廊,這時我們意識到我們的屋頂已經沒有了。」

至少有4名兒童在這場橫跨德州、奧克拉荷馬州、阿肯色州和肯塔基州的風暴中喪生。

肯塔基州州長Andy Beshear說:「有一個龍捲風著陸,並移動至少40英里,還有一些其他的龍捲風形成並消失。」

肯塔基州州長指,確實的龍捲風數目仍然有待國家氣象局計算。

Beshear說:「我宣布全州進入緊急狀態,這允許我們調動資源,包括國民警衛隊。」

阿肯色州也進入緊急狀態,嚴重風暴摧毀該州西北部地區,這場風暴在州內造成至少8人死亡。

一些生還者感激他們的房子還在,但要面臨大量清理工作。

阿肯色州龍捲風生還者Joseph Wilson說:「我預計我至少會有幾棵樹倒下,但我沒想到我所有的樹倒下了。」

在南部的一些地區,巨大的冰雹如雨般落下,像這位奧克拉荷馬州居民,收集到的這些棒球大小的冰塊。

在四個受災最嚴重的州,根據PowerOutage.us的追蹤數據,仍有數十萬居民停電,其中大多數在肯塔基州。

隨著危險天氣警報,從紐約延伸到阿拉巴馬州,中西部、南部和中大西洋地區也有數以萬戶停電,更多的巨大冰雹和潛在的龍捲風威脅將持續到週一晚。

