【全國新聞】全美逾1.1億人受惡劣天氣威脅 至少23人亡（視頻）

May 28, 2024 新聞, 全國消息, 熱點關注

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【KTSF 周正鈞報導】

週一全美超過1.1億人受惡劣天氣威脅，而週日則是5月內最多的嚴重風暴的日子，國家海洋和大氣管理局（NOAA）的風暴預測中心表示，有超過600宗初步報告的嚴重天氣事件，打破5月8日單日565宗的紀錄，氣象預報追蹤到多個州出現龍捲風和風暴，風暴導致至少23人死亡，當中包括4名兒童。

Patrice Childress說：「我的孩子們跑進來，我們看出去，然後我們看到所有東西的損壞。」

Patrice Childress是眾多生還者之一，他們在星期日的致命龍捲風來襲時，只有幾秒鐘的時間尋找地方掩護。

阿肯色州龍捲風生還者Toni Walker說：「試圖跑進屋內的走廊，這時我們意識到我們的屋頂已經沒有了。」

至少有4名兒童在這場橫跨德州、奧克拉荷馬州、阿肯色州和肯塔基州的風暴中喪生。

肯塔基州州長Andy Beshear說：「有一個龍捲風著陸，並移動至少40英里，還有一些其他的龍捲風形成並消失。」

肯塔基州州長指，確實的龍捲風數目仍然有待國家氣象局計算。

Beshear說：「我宣布全州進入緊急狀態，這允許我們調動資源，包括國民警衛隊。」

阿肯色州也進入緊急狀態，嚴重風暴摧毀該州西北部地區，這場風暴在州內造成至少8人死亡。

一些生還者感激他們的房子還在，但要面臨大量清理工作。

阿肯色州龍捲風生還者Joseph Wilson說：「我預計我至少會有幾棵樹倒下，但我沒想到我所有的樹倒下了。」

在南部的一些地區，巨大的冰雹如雨般落下，像這位奧克拉荷馬州居民，收集到的這些棒球大小的冰塊。

在四個受災最嚴重的州，根據PowerOutage.us的追蹤數據，仍有數十萬居民停電，其中大多數在肯塔基州。

隨著危險天氣警報，從紐約延伸到阿拉巴馬州，中西部、南部和中大西洋地區也有數以萬戶停電，更多的巨大冰雹和潛在的龍捲風威脅將持續到週一晚。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)
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