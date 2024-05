【全國新聞】拜登前往阿靈頓國家公墓 為無名將士獻花及發表講話（視頻）

【KTSF 張麗月報導】

週一是亡兵紀念日,是緬懷美國過去為國家捐軀的軍人,依照傳統,總統拜登週一前往阿靈頓國家公墓,為無名將士獻上花圈並發表講話,拜登強調,必須堅持為民主自由而奮鬥的精神。

拜登在亡兵紀念日悼念儀式上承諾,將會繼續陣亡將士所建構一個更完美國家的理念精神,令民眾生活在自由民主之中,而每一個世代也必須捍衛自由。

拜登說:「因為自由從未得到保證,每個時代必須為此而奮鬥,在專制與民主戰鬥中捍衛自由,在少數貪婪與多數人權利之間作戰,這點很重要,我們的民主,不僅僅是一個政府的制度,而是美國的靈魂所在。」

拜登指出,週一是民眾一起再次去反思和紀念這些陣亡士兵為未來而奮鬥的精神,而未來就是建基於人人享有的自由、民主、機會和平等基礎上。

在紀念儀式舉行之前,拜登、副總統賀錦麗和國防部長奧斯汀,在無名將士紀念碑前獻上花圈。

拜登指出,八年前,他的兒子Beau Biden曾經在國民警衛軍服役,並派往伊拉克,其後死於腦癌的事,拜登相信,他兒子的病是受到軍隊垃圾焚燒坑產生的有毒物質所影響,從而凸顯出懷念那些陣亡或受傷士兵的重要。

拜登也提到,去年退伍軍人事務部門提供更多福利,以及處理歷來最多的索償個案,主要是多得《PACT ACT》法案的生效,就是自動給予退伍軍人因為服役而產生健康問題的醫療照顧。

