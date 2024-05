【全國新聞】全球首款產後抑鬱症口服藥在美處方 病人服藥後數天見改善

【有線新聞】

全球第一款治療產後抑鬱症的口服藥,於美國開始處方給病人服用,個別病人服藥後數天,情況已明顯改善。

初為人母的日子有喜樂同時充滿挑戰,但是荷爾蒙變化加上角色轉變,可能令新手媽媽出現情緒問題,甚至患上產後抑鬱症。以往要治療產後抑鬱只能靠靜脈注射,但要連續注射60小時,而且有過度鎮靜的副作用,病人可能暫時失去意識。

直到去年終於有另一個選擇,美國兩間製藥公司共同研發出全球第一款治療產後抑鬱症的口服藥物,去年8月獲美國當局開綠燈,但生產需時,最近才推出美國市場,已經有醫生處方給有需要的病人。

首批服用新藥的病例中,有產後抑鬱媽媽在服藥後第4天情緒開始改善,病人表示感覺就像剛睡醒。

新藥關鍵成分「祖拉諾酮」是針對神經系統的調節劑,重新平衡病人的神經元網絡,透過重置局部大腦功能消除抑鬱,所以病人有如夢初醒的感覺。

新藥副作用包括渴睡、頭暈及尿道感染等,與靜脈注射相比較為輕微,醫生表示他們會密切注視藥效可以持續多久。

