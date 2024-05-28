【亞太裔傳統月專題】專訪Santa Clara縣高等法院首位亞裔女法官尤治玉（視頻）

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Santa Clara縣高等法院首位亞裔女性法官尤治玉（Erica Yew），日前在一場慶祝亞太裔傳統月活動上，分享自己的成長過程及法律生涯。

尤治玉在去年當選加州法官協會主席，她是該協會95年來第6位女性主席、第二位亞裔女性主席，以及第四位亞裔主席，她更是Santa Clara縣高等法院首位女性亞裔法官。

尤治玉說：「實際上必須在加州當律師十年，這是州憲法的最低要求，我當了15年半的律師，時任州長戴維斯，為加州法院的多元化做了很多工作，他尋找能夠帶來更多元化的人，有人來與我接觸，於是我申請，我成為聖克拉拉縣法院的第一位亞裔女法官，有些人不知道這其實是北加州最大的法院。」

尤治玉是第一代移民，雙親從上海前往香港，再來到美國，她形容母親是典型的虎媽。

尤治玉說：「我認為這是因為我母親讀過《夏威夷》這本書，她想要她三個女兒每個人都能從事她想要代表的領域，所以我成為了律師，最後成為了法官，我是聖縣首位亞裔女法官，我有一個姐姐進入哈佛醫學院後，成為微生物學、分子遺傳學、遺傳學教授，還有一個姐姐是註冊會計師，我媽媽希望覆蓋所有領域，她是個傳統的虎媽，但她確實是用愛做到的。」

尤治玉過去曾經在多個組織教授有關司法道德的課程，消除司法系統偏見、語言障礙，讓百姓獲得公平的審判服務。

尤治玉說：「我們都致力於透過司法，希望確保人們可以透過語言、實體管道和各種服務進入法庭，因此我們希望維持這些服務，無論經濟是下行或上升。」

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