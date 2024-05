【亞太裔傳統月專題】專訪Santa Clara縣高等法院首位亞裔女法官尤治玉（視頻）

【KTSF】

Santa Clara縣高等法院首位亞裔女性法官尤治玉(Erica Yew),日前在一場慶祝亞太裔傳統月活動上,分享自己的成長過程及法律生涯。

尤治玉在去年當選加州法官協會主席,她是該協會95年來第6位女性主席、第二位亞裔女性主席,以及第四位亞裔主席,她更是Santa Clara縣高等法院首位女性亞裔法官。

尤治玉說:「實際上必須在加州當律師十年,這是州憲法的最低要求,我當了15年半的律師,時任州長戴維斯,為加州法院的多元化做了很多工作,他尋找能夠帶來更多元化的人,有人來與我接觸,於是我申請,我成為聖克拉拉縣法院的第一位亞裔女法官,有些人不知道這其實是北加州最大的法院。」

尤治玉是第一代移民,雙親從上海前往香港,再來到美國,她形容母親是典型的虎媽。

尤治玉說:「我認為這是因為我母親讀過《夏威夷》這本書,她想要她三個女兒每個人都能從事她想要代表的領域,所以我成為了律師,最後成為了法官,我是聖縣首位亞裔女法官,我有一個姐姐進入哈佛醫學院後,成為微生物學、分子遺傳學、遺傳學教授,還有一個姐姐是註冊會計師,我媽媽希望覆蓋所有領域,她是個傳統的虎媽,但她確實是用愛做到的。」

尤治玉過去曾經在多個組織教授有關司法道德的課程,消除司法系統偏見、語言障礙,讓百姓獲得公平的審判服務。

尤治玉說:「我們都致力於透過司法,希望確保人們可以透過語言、實體管道和各種服務進入法庭,因此我們希望維持這些服務,無論經濟是下行或上升。」

