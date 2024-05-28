【科技新聞】蘋果和解iPhone音效晶片訴訟 合資格用戶最高可獲349元賠償（視頻）

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【KTSF 朱慧琪報導】

北加州地方法院就蘋果公司iPhone的音效晶片問題達成3,500萬元和解協議，合資格的iPhone 7和7 Plus用戶，最高可以獲得349元賠償。

這項於2019年在北加州地方法院提出有關音效晶片問題的訴訟，達成3,500萬元的和解協議，根據訴訟，於2016年9月16日至2023年1月3日，擁有蘋果公司iPhone 7或7 Plus的用戶，並曾向蘋果公司投訴過手機的音效問題，例如於FaceTime、喇叭、SIRI，或語音備忘錄應用程式無效，以及曾就涉事問題支付維修費的用戶，可以申請賠償，最高可以獲得349元的賠償。

合資格的用戶，可能會收到有關和解的電子郵件或信件，消費者可以在網站上提交索賠表格，索賠的截止日期是6月3日。

最終批准賠償的聽證會將於7月18日舉行，想了解更多，請瀏覽：https://smartphoneaudiosettlement.com/home

根據和解管理網站稱，蘋果公司否認手機出現任何出錯，或手機有任何問題的指控，

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