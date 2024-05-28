【灣區新聞】舊金山台灣日奧克蘭運動家主場登場 輝達執行長黃仁勳擔任開球嘉賓（視頻）

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一年一度的舊金山台灣日，上周六在奧克蘭運動家主場熱鬧登場，今年最引人矚目的，就是請來出生於台灣的輝達創辦人與執行長黃仁勳擔任開球嘉賓，此外，還有包括中職的台鋼啦啦隊與饒舌歌手大支等人，在演唱帶來表演，讓整個Coliseum主場呈現著濃濃台灣味。

AI教父黃仁勳緩緩走上運動家投手丘，獻上他大聯盟場上的處女秀。

應邀擔任一年一度台灣日的開球嘉賓，出生自台灣台南的黃仁勳，脫下熟悉的黑色皮衣，換上象徵輝達1993年成立年份的93號球衣。

黃仁勳賽前認真練習，可是一球接著一球，畢竟平時見過再多大場面，這棒球場上，真的是人生第一回。

股價漲到破千美金都不為所動，但這投球上，真讓Jensen感受到不同的體會，而人氣破表的他，一到觀眾席上互動，現場就像看到搖滾明星一樣，他也毫無距離，一口氣就幫上百人簽了名，台灣日今年受歡迎的程度也可見一斑。

除了開球嘉賓的超高規格，今年台灣日也比照去年，請到台灣職棒最具特色的啦啦隊表演，這次請來的台鋼雄鷹wing stars啦啦隊，就在Coliseum球場帶來精彩熱鬧的表演。

而台灣饒舌歌手大支，也帶來台灣song，讓整個球場充滿濃濃的台灣味。

大支說：「有很深的感受，就是之前有在NBA唱過，這次來能再解鎖另一個聯盟，就覺得是個生涯的里程碑。」

而一身原住民服裝的烏克麗麗音樂家馮羿，更是帶來慷慨激昂的美國國歌演奏，牽起台美之間的文化共鳴。

球迷Oliver Chen說：「台灣日啊非常特別，然後有很多有啦啦隊啊，黃仁勳也到了，非常印象深刻。」

球迷說：「來支持這個大家庭，這個台灣人大家庭，還有台灣的獨立，台灣加油。」

這場由北美台灣一級棒聯盟所主辦的台灣日活動，呈現著台灣文化的多元面向，這三年來一路從兩百人參加，到今年所售出的門票就達到四千多張，成長了超過二十倍之多，也讓今年一向空蕩的運動家主場，難得擠進了破萬球迷的進場。

雖然明年運動家即將搬離奧克蘭，不過球迷不需擔心台灣日會就此消失。

駐舊金山臺北經文處處長賴銘琪說：「今天也會是一個非常成功的國民外交，待會有安排黃仁勳來開球，還有台鋼啦啦隊青春活力的表演，我相信大家都非常的期待，那另外我必須說，雖然運動家隊明年要離開奧克蘭，但是我相信我們灣區的僑胞一定會繼續的努力，繼續在職棒大聯盟，來舉辦像相關台灣的活動，也希望各位朋友能給我們繼續的支持和鼓勵。」

因為至少在今年9月3日，舊金山巨人主場Oracle Park就將再次舉辦台灣日，也讓台灣日的傳統，無論如何都能繼續在美國職棒的賽場上傳承下去。

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