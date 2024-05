【灣區新聞】舊金山台灣日奧克蘭運動家主場登場 輝達執行長黃仁勳擔任開球嘉賓（視頻）

【KTSF】

一年一度的舊金山台灣日,上周六在奧克蘭運動家主場熱鬧登場,今年最引人矚目的,就是請來出生於台灣的輝達創辦人與執行長黃仁勳擔任開球嘉賓,此外,還有包括中職的台鋼啦啦隊與饒舌歌手大支等人,在演唱帶來表演,讓整個Coliseum主場呈現著濃濃台灣味。

AI教父黃仁勳緩緩走上運動家投手丘,獻上他大聯盟場上的處女秀。

應邀擔任一年一度台灣日的開球嘉賓,出生自台灣台南的黃仁勳,脫下熟悉的黑色皮衣,換上象徵輝達1993年成立年份的93號球衣。

黃仁勳賽前認真練習,可是一球接著一球,畢竟平時見過再多大場面,這棒球場上,真的是人生第一回。

股價漲到破千美金都不為所動,但這投球上,真讓Jensen感受到不同的體會,而人氣破表的他,一到觀眾席上互動,現場就像看到搖滾明星一樣,他也毫無距離,一口氣就幫上百人簽了名,台灣日今年受歡迎的程度也可見一斑。

除了開球嘉賓的超高規格,今年台灣日也比照去年,請到台灣職棒最具特色的啦啦隊表演,這次請來的台鋼雄鷹wing stars啦啦隊,就在Coliseum球場帶來精彩熱鬧的表演。

而台灣饒舌歌手大支,也帶來台灣song,讓整個球場充滿濃濃的台灣味。

大支說:「有很深的感受,就是之前有在NBA唱過,這次來能再解鎖另一個聯盟,就覺得是個生涯的里程碑。」

而一身原住民服裝的烏克麗麗音樂家馮羿,更是帶來慷慨激昂的美國國歌演奏,牽起台美之間的文化共鳴。

球迷Oliver Chen說:「台灣日啊非常特別,然後有很多有啦啦隊啊,黃仁勳也到了,非常印象深刻。」

球迷說:「來支持這個大家庭,這個台灣人大家庭,還有台灣的獨立,台灣加油。」

這場由北美台灣一級棒聯盟所主辦的台灣日活動,呈現著台灣文化的多元面向,這三年來一路從兩百人參加,到今年所售出的門票就達到四千多張,成長了超過二十倍之多,也讓今年一向空蕩的運動家主場,難得擠進了破萬球迷的進場。

雖然明年運動家即將搬離奧克蘭,不過球迷不需擔心台灣日會就此消失。

駐舊金山臺北經文處處長賴銘琪說:「今天也會是一個非常成功的國民外交,待會有安排黃仁勳來開球,還有台鋼啦啦隊青春活力的表演,我相信大家都非常的期待,那另外我必須說,雖然運動家隊明年要離開奧克蘭,但是我相信我們灣區的僑胞一定會繼續的努力,繼續在職棒大聯盟,來舉辦像相關台灣的活動,也希望各位朋友能給我們繼續的支持和鼓勵。」

因為至少在今年9月3日,舊金山巨人主場Oracle Park就將再次舉辦台灣日,也讓台灣日的傳統,無論如何都能繼續在美國職棒的賽場上傳承下去。

