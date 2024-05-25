影評：《末日先鋒傳說之芙莉歐莎》看在沙漠奔馳的特技

【KTSF Sean Au 歐志洲 報導】

80年代的《Mad Max》系列電影，9年前重新啟動。好萊塢本週推出的，是其中一個人物的前傳電影。

在一個反烏托邦的國度中，有一個女性主導的社會，在荒蕪的沙漠中，像是一個世外桃源。這個地方被一個從殘酷社會來的一群拓荒者發現。在阻止他們離開的時候，這群人也把一個小女孩拐走。過程中，軍閥Dementus 將小女孩俘虜，也殺了她的母親。小女孩之後逃到另外一個在懸崖生活的社會，女扮男裝長大成為電影主人翁Furiosa。在送物資的一次被襲擊的歷程中，和車手Jack 建立了互助的關係。Furiosa 原本認為可以把這個幫助她的人，帶回到世外桃源的老家。但是她的計劃也被軍閥Dementus 摧毀。復仇成了Furiosa 需要落實的計劃。

9年前重啟《Mad Max》系列電影，眾鏡頭中最精彩的部分，就是沙漠中的巨型車輛的追逐。在這個世界中創造出來的車輛，除了有超強馬力，還裝有許多武器設備。在被眾多摩托車手襲擊的時候，整部戲就進入高速行駛的狀態。在開著的車上和車下的打鬥，是一幕幕的視覺震撼，滿足喜愛動作片的觀眾。

飾演Furiosa 的女星Anya Taylor-Joy，熒幕上剛中帶柔的吸引力強，帶動劇情，縱然劇情並不怎麼有意思。只是給劇中人物一段段，從一個地方到另外一個地方開車的藉口。驚險的車程和其中的編排，還是這個系列電影中的亮點。也展示了高齡導演George Miller，在創造這個世界時的創意和動力。

《末日先鋒傳說之芙莉歐莎 Furiosa: A Mad Max Saga》應該是目前電影院中，最具動感的影片。滿分五分中得四分，值得強力推薦。

電影目前在各地戲院上映。

電影網頁：https://www.furiosaamadmaxsaga.com/

“Furiosa: A Mad Max Saga” Review: Hot monster trucks and breathtaking actions in a simple story

“Screening Room” reviews “Furiosa: A Mad Max Saga”

Rating: 4 out of 5 stars

Official movie website: https://www.furiosaamadmaxsaga.com/

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