影評：《末日先鋒傳說之芙莉歐莎》看在沙漠奔馳的特技

【KTSF Sean Au 歐志洲 報導】

80年代的《Mad Max》系列電影,9年前重新啟動。好萊塢本週推出的,是其中一個人物的前傳電影。

在一個反烏托邦的國度中,有一個女性主導的社會,在荒蕪的沙漠中,像是一個世外桃源。這個地方被一個從殘酷社會來的一群拓荒者發現。在阻止他們離開的時候,這群人也把一個小女孩拐走。過程中,軍閥Dementus 將小女孩俘虜,也殺了她的母親。小女孩之後逃到另外一個在懸崖生活的社會,女扮男裝長大成為電影主人翁Furiosa。在送物資的一次被襲擊的歷程中,和車手Jack 建立了互助的關係。Furiosa 原本認為可以把這個幫助她的人,帶回到世外桃源的老家。但是她的計劃也被軍閥Dementus 摧毀。復仇成了Furiosa 需要落實的計劃。

9年前重啟《Mad Max》系列電影,眾鏡頭中最精彩的部分,就是沙漠中的巨型車輛的追逐。在這個世界中創造出來的車輛,除了有超強馬力,還裝有許多武器設備。在被眾多摩托車手襲擊的時候,整部戲就進入高速行駛的狀態。在開著的車上和車下的打鬥,是一幕幕的視覺震撼,滿足喜愛動作片的觀眾。

飾演Furiosa 的女星Anya Taylor-Joy,熒幕上剛中帶柔的吸引力強,帶動劇情,縱然劇情並不怎麼有意思。只是給劇中人物一段段,從一個地方到另外一個地方開車的藉口。驚險的車程和其中的編排,還是這個系列電影中的亮點。也展示了高齡導演George Miller,在創造這個世界時的創意和動力。

《末日先鋒傳說之芙莉歐莎 Furiosa: A Mad Max Saga》應該是目前電影院中,最具動感的影片。滿分五分中得四分,值得強力推薦。

電影目前在各地戲院上映。

電影網頁:https://www.furiosaamadmaxsaga.com/

“Furiosa: A Mad Max Saga” Review: Hot monster trucks and breathtaking actions in a simple story

“Screening Room” reviews “Furiosa: A Mad Max Saga”

Rating: 4 out of 5 stars

Official movie website: https://www.furiosaamadmaxsaga.com/

Now in theatres

