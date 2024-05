【灣區新聞】San Mateo選民或有機會表決是否廢除限制新建築高度密度的Y提案

【KTSF 萬若全報導】

San Mateo市選民在2020年投票通過限制新建築高度密度的Y提案,廢除Y提案有可能放在11月選票。

2020年通過的Y提案,將San Mateo市未來十年內大部分地區的建築物高度,限制在55英尺以內。

San Mateo市議會正在努力推進廢除Y提案,以允許增加Caltrain車站附近的建築密度和高度限制,讓該市的住房要素,和加州規定的未來八年的增長計劃保持一致。

San Mateo市是該縣尚未獲得官方認證的幾個城市之一。

根據2023年調查結果,72%的居民表示,支持將高度增加到8層,48%的人也傾向於高密度及較高的建築,集中在交通和其他交通繁忙地點附近,而不是分散在整個城市的較低密度的住宅區。

另一個需要選民批准的問題,涉及旨在鞏固市長輪替的憲章修正案,這一問題在2022年引發爭議,San Mateo跟大多數城市一樣,市長由市議員輪流擔任,通常是根據資歷。

當時市議員Lisa Diaz Nash和Rob Newsom反對,在五位議員空缺全部補齊前,就指派新市長,因為新市長有權指派新的市議員,這場爭議引發了對議會和市長交接的城市規則重新評估。

不過目前傾向只將廢除Y提案放入選票,修改市長輪替的提案則暫時擱置。

