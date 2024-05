【灣區新聞】聖荷西和舊金山市中心辦公樓空置率仍維持在三成多水平

【KTSF 歐志洲報導】

灣區兩個最大城市聖荷西和舊金山,市中心辦公樓的空置率,目前還是維持在超過三成的水平。

根據The Mercury News的報導,商業地產公司Savills針對全國市中心商業地產的一份報告,灣區大城市的市中心受到疫情的影響,市中心還是見到許多空置辦公室和店鋪,疲弱的商業租金,和萎靡不振的地產價格,特別是在舊金山,還出現一波又一波辦公樓、商店和酒店,因為業主無法償還產業貸款面對銀行收回的情況。

根據報告,今年頭三個月,聖荷西市中心的辦公樓空置率是35.6%,和去年最後一個季度相比,下跌了0.1個百分點,舊金山市中心的辦公樓,空置率是36.3%,和去年最後一個季度相比,下跌了0.4個百分點。

奧克蘭方面,另外一間房地產公司的報告表示,今年頭三個月辦公樓空置率是19.7%,較去年年尾微升了0.1個百分點。

Savills的報告也指出,聖荷西和舊金山目前的辦公樓租金還相當穩定,但是在售價方面,最近就有辦公樓的售價大幅下跌,有部分樓宇的價值跌了70%至甚至90%。

除了從疫情復甦緩慢之外,科技公司在2022年開始大量裁員和減低勞動力,也促使商業對辦公樓的需求減低。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。