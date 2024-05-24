【灣區新聞】Palo Alto一個華人社區中心舉辦活動慶祝亞太裔傳統月（視頻）

May 24, 2024 灣區新聞, 新聞, 華人社區, 熱點關注

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【KTSF 萬若全報導】

本月是亞太裔傳統月，Palo Alto一個華人社區中心週三舉辦慶祝活動。

Palo Alto Avenidas華人社區中心週三舉辦活動，慶祝亞太裔傳統月慶祝五周年暨感恩教師活動。

該中心致力於創造一個支持和關注長者的社區，提供廣泛資訊和服務，使長者能夠保持活力保持獨立。

多年來獲得眾多義工支持，週三有兩位義工服務超過三千小時，獲得表揚，分別是教授養生太極拳八段錦的張建，和教導廣東話的關穎。

另一位獲得表揚的創會董事Bill Firedman，談到與華人結緣的經過。

Firedman說：「我高中的時候，最好的朋友是廣東人，50年後他仍是我最好的朋友，他的母親就像我第二個媽媽，他的爸爸教我煮粵菜，我就愛上了華人

活動當天邀請到Santa Clara縣首位亞裔女性法官尤治玉（Erica Yew）擔任演講嘉賓，下星期一本台播出尤治玉的專訪。

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