【灣區新聞】Palo Alto一個華人社區中心舉辦活動慶祝亞太裔傳統月（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

本月是亞太裔傳統月,Palo Alto一個華人社區中心週三舉辦慶祝活動。

Palo Alto Avenidas華人社區中心週三舉辦活動,慶祝亞太裔傳統月慶祝五周年暨感恩教師活動。

該中心致力於創造一個支持和關注長者的社區,提供廣泛資訊和服務,使長者能夠保持活力保持獨立。

多年來獲得眾多義工支持,週三有兩位義工服務超過三千小時,獲得表揚,分別是教授養生太極拳八段錦的張建,和教導廣東話的關穎。

另一位獲得表揚的創會董事Bill Firedman,談到與華人結緣的經過。

Firedman說:「我高中的時候,最好的朋友是廣東人,50年後他仍是我最好的朋友,他的母親就像我第二個媽媽,他的爸爸教我煮粵菜,我就愛上了華人

活動當天邀請到Santa Clara縣首位亞裔女性法官尤治玉(Erica Yew)擔任演講嘉賓,下星期一本台播出尤治玉的專訪。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。