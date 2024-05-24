【灣區新聞】前聖荷西市長Sam Liccardo被指隱瞞與超級行動政治委員會的關係

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【KTSF 萬若全報導】

聯邦眾議院第16選區國會議員初選重新計票的事再起爭議，一名南灣律師向聯邦選舉委員會，投訴前聖荷西市長Sam Liccardo隱瞞他與一個支付重新計票費用的超級行動政治委員會的關係。

根據網路媒體San Jose Spotlight的報導，灣區律師Brian O’Grady向聯邦選舉委員會提出的投訴稱，支付聯邦眾議院第16選區初選重新計票的超級政治行動委員會Count the Vote，向聯邦選舉委員會提交的文件中，聲稱與Liccardo的競選活動沒有任何關係。

不過最近的一份文件顯示，Count the Vote一直收到親Liccardo的政治行動委員會Neighbors for Results的付款，而Count the Vote向縣選舉部門支付重新計票費用。

聯邦眾議院第16選區初選原本的點票結果，出現Liccardo與羅達倫（Evan Low）及Joe Simitian三人同時進入11月選舉的局面，但重新計票後，羅達倫以五票險勝Simitian，進入11月的大選與Liccardo對決。

羅達倫陣營發新聞稿表示，投訴書對Liccardo和其陣營提出了嚴重的問題，質疑其對重新計票請求的了解，以及為什麼Neighbors for Results為重新計票提供資金，卻沒有坦白交待其參與。

律師提出的投訴書指出，重新計票開始以來，有跡象表明Liccardo那些有錢及有廣大人脈的盟友，是重新計票工作的幕後推手，但Liccardo否認這個事實，擔心替競選帶來負面的影響。

投訴稱所有政治委員會，像是Count the Vote，在向聯邦選舉委員會登記時，都必須列出其「附屬機構」，但它沒有這麼做，就是為了隱藏Liccardo和重新計票之間的聯繫，投訴書促請聯邦選舉委員會立即調查此事並採取一切適當行動。

針對投訴書的內容，Liccardo沒有回應San Jose Spotlight的詢問。

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