【灣區新聞】前聖荷西市長Sam Liccardo被指隱瞞與超級行動政治委員會的關係

【KTSF 萬若全報導】

聯邦眾議院第16選區國會議員初選重新計票的事再起爭議,一名南灣律師向聯邦選舉委員會,投訴前聖荷西市長Sam Liccardo隱瞞他與一個支付重新計票費用的超級行動政治委員會的關係。

根據網路媒體San Jose Spotlight的報導,灣區律師Brian O’Grady向聯邦選舉委員會提出的投訴稱,支付聯邦眾議院第16選區初選重新計票的超級政治行動委員會Count the Vote,向聯邦選舉委員會提交的文件中,聲稱與Liccardo的競選活動沒有任何關係。

不過最近的一份文件顯示,Count the Vote一直收到親Liccardo的政治行動委員會Neighbors for Results的付款,而Count the Vote向縣選舉部門支付重新計票費用。

聯邦眾議院第16選區初選原本的點票結果,出現Liccardo與羅達倫(Evan Low)及Joe Simitian三人同時進入11月選舉的局面,但重新計票後,羅達倫以五票險勝Simitian,進入11月的大選與Liccardo對決。

羅達倫陣營發新聞稿表示,投訴書對Liccardo和其陣營提出了嚴重的問題,質疑其對重新計票請求的了解,以及為什麼Neighbors for Results為重新計票提供資金,卻沒有坦白交待其參與。

律師提出的投訴書指出,重新計票開始以來,有跡象表明Liccardo那些有錢及有廣大人脈的盟友,是重新計票工作的幕後推手,但Liccardo否認這個事實,擔心替競選帶來負面的影響。

投訴稱所有政治委員會,像是Count the Vote,在向聯邦選舉委員會登記時,都必須列出其「附屬機構」,但它沒有這麼做,就是為了隱藏Liccardo和重新計票之間的聯繫,投訴書促請聯邦選舉委員會立即調查此事並採取一切適當行動。

針對投訴書的內容,Liccardo沒有回應San Jose Spotlight的詢問。

