有好消息給需要簡單報稅的一般大眾,國稅局(IRS)宣佈將免費報稅計劃延長至2029年。

國稅局與多家稅務申報公司合作,為納稅人提供免費的報稅軟件,將會延長至2029年,今年有近300萬人使用該計劃報稅,比去年增長了7.3%。

任何調整後總收入在79,000美元或以下的人,都有資格使用此服務,收入超過此數的人,則可以使用國稅局的免費表格。

