【加州新聞】洛杉磯縣Gladale警方拘四人 涉嫌參與跨國「入室爆格盜竊旅遊」

洛杉磯縣Gladale警方週四指,在一次交通攔截的行動中拘捕四人,他們涉嫌參與跨國「入室爆格盜竊旅遊」。

Glendale警方發言人Vahe Abramyan說:「發現這情況顯然很可疑,因為那個社區最近一直遭人入屋盜竊,而且嫌犯在開車時沒開車燈,所以警員予以交通攔截,調查過程揭露了其犯罪活動,發現他們在附近一處住宅前的灌木叢中,放置了鏡頭,並發現了其他珠寶盒等物品,這些物品似乎與其盜竊行為有關。」

Glendale警方截停一輛未亮著車頭燈的車,並在車內發現一個被樹葉偽裝的「錄影監控設備」,調查後發現有人將該設備放置在某社區的花盆中,用來監控屋主離家的時間,警方還在車內發現了幾個珠寶盒,四名哥倫比亞人被逮捕。

警方認為,4人與一個被稱為「入室盜竊旅遊」的跨國犯罪組織有關,該組織涉及南美洲小偷,用化名或以旅遊為掩護進入美國,然後在富裕社區入屋爆竊。

