國會眾議院率先表決通過改由『商品期貨交易委員會』代替證券交易委員會(SEC),負責監管虛擬貨幣的交易,此舉普遍受到業內人士歡迎。

許多虛擬貨幣業界領袖對於這初步表決表示歡迎,因為他們認為,證監會執行更嚴格的金融監管,但民主黨人就擔心,改變了監管機構,就可能會很難檢測得到欺詐情況,令虛擬貨幣業佔上風。

一般認為這項法案難以在參議院過關。

