加州公路巡警(CHP)這個亡兵紀念日長週末會加強執法,呼籲大家小心駕駛。

加州公路巡警星五晚6點開始在全州範圍內加強執法,一直到星期一午夜,為期78個小時。

在此期間,公路巡警將加強巡邏,阻止違法行為,CHP呼籲司機小心駕駛,遵守車速限制,繫好安全帶,並將兒童固定在兒童座椅上等。

CHP表示,在去年的亡兵紀念日長周末,逮捕了1,100多名酒後駕車的人,平均每四分鐘就有一人被捕,但全加州仍有46人在因車禍喪生。

CHP呼籲大家可以打911舉報可疑駕駛行為。

