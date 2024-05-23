【灣區新聞】灣區學者分析新加坡航空迫降事件的氣流因素（視頻）

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【KTSF 歐志洲的報導】

新加坡航空從倫敦飛往新加坡的航班，週二在南亞上空遇上嚴重氣流，導致一人死亡和百人受傷的事件，航空界專家分析，這類肉眼看不到的氣流因素無法預測，機師在對應方面正確，專家也提示飛機乘客只要是留在座位上，就應該繫上安全帶。

聖荷西州大航空科技學系講師，並有超過三十年飛行經驗的Scott Miller解釋，「晴空氣流」（clear air turbulence），是沒有涉及任何暴雨的氣流，他形容大家看到溪流或海洋，液體在流動的時候，可能撞上實體的障礙，可能捲回液體本身產生的泡沫，大氣層層中的空氣流動就是氣流，可能會有一股空氣高速移動，和另外一股空氣擦撞，產生的氣流就會讓空中的飛機搖晃。

飛機要是遇上氣流，機師應該盡量保持飛行高度，而不要和氣流反抗，最重要的是保持控制着飛機。

Miller表示，機師在這方面的處理正確：「我認為他們做的是正確的，因為飛機能夠在曼谷安全降落，飛機沒有受到更多的破壞，除了在機艙裡面看到東西被拋來拋去之外，機師憑著他們的訓練，妥當的反應，飛機在曼谷安全降落。」

衛星影像可以探測到可以看到，例如暴雨的氣流因素，但是針對這種肉眼看不到因素導致的氣流，一些飛機有軟件，要是遇上氣流，會把資訊傳給其他附近的飛機，避免有氣流的地方，但要是那個地方的飛機比較少，就不會有這方面的資訊。

Miller強調，事件提出的警訊，就是乘客必須系上安全帶，即使他身為機師在座艙的時候，也是一直系上安全帶的。

Miller說：「當你在你座位的時候，不論飛行是如何的順暢，請你一定要系上安全帶，要是出現（突來氣流）的話，這是你能夠避免受傷的最好方法。」

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