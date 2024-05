【全國新聞】德州Uvalde市小學槍擊案受害者家屬與市府達和解

【KTSF 朱慧琪報導】

德州Uvalde市Robb小學校園槍擊案兩週年前夕,案中受害者的家屬宣佈與市府達成和解,市府將向他們賠償一共200萬美元,他們也會提出另一宗訴訟。

德州Uvalde市Robb小學在2022年5月24日發生大型校園槍擊案,案中遇害學生的家屬,與Uvalde市達成200萬美元的和解協議,市府指將會利用保險來支付這筆和解金。

根據協議,市府承諾為當地警察提供更好的培訓,以及為家屬提供精神輔導服務,家屬同時還宣佈提出聯邦訴訟,起訴德州公共安全部、學區、員工,以及執法行動失敗的州警察,向一共92人索償5億元。

案發當日,一名18歲槍手在課室開槍,殺死19個四年級學生及兩名教師,聯邦司法部早前發表調查報告,猛烈抨擊當地警方領導不力,376名執法人員到場,等待了77分鐘才同槍手對峙,最後將槍手擊斃。

當日警方包圍校園期間,也有同學生家長發生衝突,執法人員對這宗槍擊案的處理方式因此犯眾怒。

