【全國新聞】德州Uvalde市小學槍擊案受害者家屬與市府達和解

May 23, 2024 新聞, 全國消息, 熱點關注

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(資料圖片 / KHOU 11 / YouTube)

【KTSF 朱慧琪報導】

德州Uvalde市Robb小學校園槍擊案兩週年前夕，案中受害者的家屬宣佈與市府達成和解，市府將向他們賠償一共200萬美元，他們也會提出另一宗訴訟。

德州Uvalde市Robb小學在2022年5月24日發生大型校園槍擊案，案中遇害學生的家屬，與Uvalde市達成200萬美元的和解協議，市府指將會利用保險來支付這筆和解金。

根據協議，市府承諾為當地警察提供更好的培訓，以及為家屬提供精神輔導服務，家屬同時還宣佈提出聯邦訴訟，起訴德州公共安全部、學區、員工，以及執法行動失敗的州警察，向一共92人索償5億元。

案發當日，一名18歲槍手在課室開槍，殺死19個四年級學生及兩名教師，聯邦司法部早前發表調查報告，猛烈抨擊當地警方領導不力，376名執法人員到場，等待了77分鐘才同槍手對峙，最後將槍手擊斃。

當日警方包圍校園期間，也有同學生家長發生衝突，執法人員對這宗槍擊案的處理方式因此犯眾怒。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)
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