【KTSF 張麗月報導】

洛杉磯加州大學上個月校園示威期間,親巴勒斯坦陣營與親以色列陣營之間的衝突,事件導致校園警長現已被調職。

洛杉磯加州大學校園內較早時的示威引發兩派暴力衝突之後,校方更換校警領導層職位,週三宣布將校園警長John Thomas調職,但沒有透露這項調職是否永久性。

而調職原因是在4月30日,當天有反制示威者襲擊一個親巴勒斯坦的學生示威營地時,校警曾經袖手旁觀達幾小時,對於今次衝突事件,當局已經展開刑事調查。

而洛杉磯加州大學也表示,將會作出獨立調查,校長Gene Block將於週四就校園內的反猶太主義活動在國會眾議院作證,接受議員的質詢。

