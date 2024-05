【灣區新聞】紅木城一項租金管制提案可能合資格列入11月選票（視頻）

【KTSF】

一項建議在中半島紅木城實施租金管制的選舉提案,有可能合資格列入11月的選票,提出該提案的組織,週二向紅木城選務處提交了6千個支持該提案的選民簽名。

名為紅木城公平及可負擔房屋提案,是由Faith in Action Bay Area組織提出,動議實施比現行法例更嚴格的租金管制,和進一步限制業主迫遷。

該組織的成員週二在紅木城市政廳外身穿黃衣,高舉寫上英語和西班牙語的標語牌,聲稱已收集了6,395個支持該提案的選民簽名,根據選務處的規定,提案要列入11月的選舉,必須在8月截止日前提交4,389個選民簽名。

該組織表示,選務處已確認提案已收集到足夠簽名,稍後選務處會核對選民簽名,通過後提案將會送交市議會表決,看看是否列入11月的選票。

提案建議對1995年前興建的多單位住宅實施租金管制,規定租金加幅不可高於消費物價指數的60%,也不可高於現行租金的5%,同時進一步限制業主迫遷的原因,並要求迫遷的業主在某些情況下,需要為租客支付搬遷費。

不過,提案也包括一項申請程序,容許業主申請把加租的幅度超過規定,市府也會向業主徵收租務費,用於支付執行保護租客措施的相關支出。

但反對提案的人士指,租金管制,並不能解決可負擔房屋不足的問題,而紅木城早已為租客提供足夠的保障。

紅木城已持續加建更多住房,滿足居民的需要,市長Jeff Gee 3月在發表市情咨文時稱,市府的目標是在2031年或以前,興建4,588個房屋單位,目前已有13%達標。

