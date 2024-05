【全國新聞】牛絞肉價格上漲 亡兵紀念日長週末燒烤開支料比去年多

【KTSF 張擎鳳報導】

根據美國勞工統計局的數據,牛絞肉價格比去年上漲,今個亡兵紀念日長週末,大家舉行燒烤派對的話,食物開支會比去年多。

如果你計劃在陣亡將士紀念日長週末舉辦燒烤活動,今年要準備花多些錢,因為食品價格比去年高,例如民眾要花更多錢購買漢堡排。

根據美國勞工統計局的最新數據,一磅生牛絞肉的全國平均價格為5.56元,比去年同期貴約31美分。

因此如果你想煎5個1磅的漢堡,光是買肉就要花約28元。

牛排價格漲幅最大,平均一磅10.75美元,較去年的9.96美元貴79美分。

較便宜的選擇是每磅約4.24美元的豬排,和每磅約4.06美元的無骨雞胸肉。

其他夏季必備的,例如酒類飲品也漲價,例如16盎士啤酒,今年的價格為1.78美元,較去年微升。

今年一公升葡萄酒的價格則上漲約36美分,達到13.66美元。

不過也有一些好消息,就是牛奶和雞蛋的價格較去年同期下降。

