【全國新聞】牛絞肉價格上漲 亡兵紀念日長週末燒烤開支料比去年多

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【KTSF 張擎鳳報導】

根據美國勞工統計局的數據，牛絞肉價格比去年上漲，今個亡兵紀念日長週末，大家舉行燒烤派對的話，食物開支會比去年多。

如果你計劃在陣亡將士紀念日長週末舉辦燒烤活動，今年要準備花多些錢，因為食品價格比去年高，例如民眾要花更多錢購買漢堡排。

根據美國勞工統計局的最新數據，一磅生牛絞肉的全國平均價格為5.56元，比去年同期貴約31美分。

因此如果你想煎5個1磅的漢堡，光是買肉就要花約28元。

牛排價格漲幅最大，平均一磅10.75美元，較去年的9.96美元貴79美分。

較便宜的選擇是每磅約4.24美元的豬排，和每磅約4.06美元的無骨雞胸肉。

其他夏季必備的，例如酒類飲品也漲價，例如16盎士啤酒，今年的價格為1.78美元，較去年微升。

今年一公升葡萄酒的價格則上漲約36美分，達到13.66美元。

不過也有一些好消息，就是牛奶和雞蛋的價格較去年同期下降。

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