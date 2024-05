【財經新聞】Target銷售額連續第四個季度虧損

【KTSF 朱慧琪報導】

通脹可能導致Targe百貨在核心的中產消費者心中失去吸引力。

Target百貨週三發表業績報告,銷售額連續四個季度錄得虧損,上一季的銷售額較去年同期下跌3.7%,銷售下降主要是一些非必需品,例如家居裝飾、電子產品和非必要的服裝銷售大減。

物價上漲迫使消費者,將購買力轉向更重要的商品,例如是雜貨和日常用品,分析認為,這對Target來說是壞消息,因為Target一半以上的商品,都是非必需品。

事實上,Target的非必需品庫存比起Walmart百貨等競爭對手多,而Walmart上一季的銷售額上升了3.8%。

Target目前正推出多項優惠,吸引卻步的消費者,就好像本週,Target將1500多種熱賣商品減價,而最近Targe還增加了一個新的經濟型家品品牌,與一元店等零售商競爭。

