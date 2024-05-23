【財經新聞】Target銷售額連續第四個季度虧損

May 23, 2024 新聞, 財經新聞

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(Alan Light / CC BY 2.0)

【KTSF 朱慧琪報導】

通脹可能導致Targe百貨在核心的中產消費者心中失去吸引力。

Target百貨週三發表業績報告，銷售額連續四個季度錄得虧損，上一季的銷售額較去年同期下跌3.7%，銷售下降主要是一些非必需品，例如家居裝飾、電子產品和非必要的服裝銷售大減。

物價上漲迫使消費者，將購買力轉向更重要的商品，例如是雜貨和日常用品，分析認為，這對Target來說是壞消息，因為Target一半以上的商品，都是非必需品。

事實上，Target的非必需品庫存比起Walmart百貨等競爭對手多，而Walmart上一季的銷售額上升了3.8%。

Target目前正推出多項優惠，吸引卻步的消費者，就好像本週，Target將1500多種熱賣商品減價，而最近Targe還增加了一個新的經濟型家品品牌，與一元店等零售商競爭。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)
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