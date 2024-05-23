【全國新聞】強大風暴席捲美國 20幾個州受惡劣天氣影響

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【KTSF 張擎鳳報導】

一系列強大的風暴席捲美國，並且正在向東移動，20幾個州份受到惡劣天氣的影響，受災最嚴重的是艾奧瓦州，龍捲風造成嚴重破壞，多人死亡。

之前產生多股龍捲風的強大風暴系統，週三向東移動，這個風暴系統週二吹襲十幾個州，多地發出龍捲風警告，數以百萬計的民眾受影響。

龍捲風災民Maggie Masker說：「所有東西都沒有了，你甚至不能看到，我們以前住在哪裡，所以，是的，這一切有點瘋狂。」

艾奧瓦州巡警表示有多人傷亡，當地官員們稱，週二受到多股龍捲風襲擊，最強的龍捲風達到EF3級。

龍捲風災民Valerie Warrior說：「這是毀滅性的，我一生都住在這裡，我只祈禱每個人都安全，每個人都安全，沒有人受傷。」

艾奧瓦州的一名居民說，她很感激她的狗，在與家人分開期間，躲過了龍捲風。

災民Maggie Masker說：「我所有住在這裡的家人和朋友都沒事，但狗不在這裡，但我們找到了她，所以我非常感謝上帝，我們都還在。」

對內布拉斯加州Omaha市等地區的人來說，災後意味著洪水消退。

這段沙塵暴影片，來自週二晚伊利諾伊州中北部，在科羅拉多州，週一襲擊當地的冰雹，造成了民眾的損失。

一名CNN氣象學家說，週三處於風暴系統影響之下的民眾，應該知道在龍捲風警告期間，該做什麼來保護自己。

CNN氣象學家Chad Myers說：「你需要留在家裡，遠離窗戶，在你和外界之間，盡可能相隔多些牆。」

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