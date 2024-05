【全國新聞】強大風暴席捲美國 20幾個州受惡劣天氣影響

【KTSF 張擎鳳報導】

一系列強大的風暴席捲美國,並且正在向東移動,20幾個州份受到惡劣天氣的影響,受災最嚴重的是艾奧瓦州,龍捲風造成嚴重破壞,多人死亡。

之前產生多股龍捲風的強大風暴系統,週三向東移動,這個風暴系統週二吹襲十幾個州,多地發出龍捲風警告,數以百萬計的民眾受影響。

龍捲風災民Maggie Masker說:「所有東西都沒有了,你甚至不能看到,我們以前住在哪裡,所以,是的,這一切有點瘋狂。」

艾奧瓦州巡警表示有多人傷亡,當地官員們稱,週二受到多股龍捲風襲擊,最強的龍捲風達到EF3級。

龍捲風災民Valerie Warrior說:「這是毀滅性的,我一生都住在這裡,我只祈禱每個人都安全,每個人都安全,沒有人受傷。」

艾奧瓦州的一名居民說,她很感激她的狗,在與家人分開期間,躲過了龍捲風。

災民Maggie Masker說:「我所有住在這裡的家人和朋友都沒事,但狗不在這裡,但我們找到了她,所以我非常感謝上帝,我們都還在。」

對內布拉斯加州Omaha市等地區的人來說,災後意味著洪水消退。

這段沙塵暴影片,來自週二晚伊利諾伊州中北部,在科羅拉多州,週一襲擊當地的冰雹,造成了民眾的損失。

一名CNN氣象學家說,週三處於風暴系統影響之下的民眾,應該知道在龍捲風警告期間,該做什麼來保護自己。

CNN氣象學家Chad Myers說:「你需要留在家裡,遠離窗戶,在你和外界之間,盡可能相隔多些牆。」

