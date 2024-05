【灣區新聞】舊金山有騙徒透過微信騙走亞裔受害人數萬積蓄（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

舊金山(三藩市)警方關注近期在亞裔社區發生的金錢騙案,除了祈福黨之外,還有騙徒透過微信騙取受害人數以萬計的積蓄。

舊金山中央警察分局局長金柘漢(Jahan “Eric” Kim)接受本台專訪時表示,關注近一、兩個月發生的騙案,騙徒透過微信取得亞裔受害人的信任,騙取大筆金錢。

金柘漢說:「騙徒透過微信接觸長者,說有投資機會,令受害人相信有很好的投資回報,受害人信以為真。」

金局長說,騙徒會發照片給受害人,有銀碼和帳戶號碼,受害人每隔一段時間收到照片,看到自己投資的錢不斷在增長,以為真的賺到很多錢,但都是假的。

金柘漢說:「騙徒索取更多更多的錢,甚至不是可以登入的應用程式,而是發照片,有戶口號碼,其實是假的,看到銀碼不斷在增長,事主以為賺到許多錢,這樣下去維持一段時間,據我所知有一宗案件,持續了多個月,受害人不斷給錢。」

最終受害人要求提款時,騙徒用各種理由說戶口已經凍結了,金局長表示,他自己也收過可疑的短訊,索取他的個人資料,或談及投資理財,他說最好的方法就是自己上網尋找資料,查證對方所說的部門或電話號碼是否真的存在。

至於針對亞太裔長者的騙徒有什麼特徵,警方的觀察是:「會有差異,但他們一般較年長,四十多歲或五十多歲,例如祈福黨,因為他們要得到受害人的信任,所以他們有一定年紀。」

旁觀者清,當局者迷,金局長呼籲大家心存疑惑時,一定要告訴家人,幫助自己脫離騙局。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。