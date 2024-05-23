【灣區新聞】舊金山有騙徒透過微信騙走亞裔受害人數萬積蓄（視頻）

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【KTSF 黃恩光報導】

舊金山（三藩市）警方關注近期在亞裔社區發生的金錢騙案，除了祈福黨之外，還有騙徒透過微信騙取受害人數以萬計的積蓄。

舊金山中央警察分局局長金柘漢（Jahan “Eric” Kim）接受本台專訪時表示，關注近一、兩個月發生的騙案，騙徒透過微信取得亞裔受害人的信任，騙取大筆金錢。

金柘漢說：「騙徒透過微信接觸長者，說有投資機會，令受害人相信有很好的投資回報，受害人信以為真。」

金局長說，騙徒會發照片給受害人，有銀碼和帳戶號碼，受害人每隔一段時間收到照片，看到自己投資的錢不斷在增長，以為真的賺到很多錢，但都是假的。

金柘漢說：「騙徒索取更多更多的錢，甚至不是可以登入的應用程式，而是發照片，有戶口號碼，其實是假的，看到銀碼不斷在增長，事主以為賺到許多錢，這樣下去維持一段時間，據我所知有一宗案件，持續了多個月，受害人不斷給錢。」

最終受害人要求提款時，騙徒用各種理由說戶口已經凍結了，金局長表示，他自己也收過可疑的短訊，索取他的個人資料，或談及投資理財，他說最好的方法就是自己上網尋找資料，查證對方所說的部門或電話號碼是否真的存在。

至於針對亞太裔長者的騙徒有什麼特徵，警方的觀察是：「會有差異，但他們一般較年長，四十多歲或五十多歲，例如祈福黨，因為他們要得到受害人的信任，所以他們有一定年紀。」

旁觀者清，當局者迷，金局長呼籲大家心存疑惑時，一定要告訴家人，幫助自己脫離騙局。

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