【加州新聞】DMV將擴大網上服務 望減少民眾需親身到DMV辦理業務（視頻）

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加州州長辦公室週三宣布，為了提高行政效率，從6月3日開始，加州汽車管理局（DMV）將擴大網上服務，預料此舉每月將減少20萬次民眾到DMV辦理業務。

說到DMV，許多人都會聯想到大排長龍，以及效率差等負面的印象，為了減少排隊並提高服務速度，DMV將從6月3日起，將大量業務擴大為網上辦理，並且改善網上客戶體驗，當局稱，此舉每月可以減少20萬次親自到DMV辦理業務，一年可以減少240萬次的到訪。

州長紐森指出，加州持續在提高政府效能，為加州居民提供重要的服務，這次DMV擴大網上服務，也是當局這方面努力的一部分。

過去幾年以來，DMV已經將許多服務數位化，有超過九成的交易可以在網上完成，用戶可以更快、更簡單，以及更加個人化在線上辦理所需業務。

新措施提供不進辦公室”out-of-office”替代選項，包括在網上、自助服務機器辦理，另外還有郵寄和打電話等方式，都不需要進到DMV辦公室，就能完成辦理，包括不需要親自辦理的換發駕照、申請汽車登記紀錄備份、申請駕照紀錄、申請補發遺失或被盜駕照。

不過申請Real ID真實身份證，以及需要路考的駕照等業務，仍需要親自到DMV辦理。

根據州府數據，DMV可以上網辦理的服務，從2019年的20項，至今提高為50項，全加州範圍也有287個自助機器，便利民眾辦理業務。

去年加州民眾在網上完成的交易高達2700萬宗，隨著6月份網上服務的擴大，未來將有更多業務在網上完成。

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