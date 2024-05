【加州新聞】DMV將擴大網上服務 望減少民眾需親身到DMV辦理業務（視頻）

【KTSF】

加州州長辦公室週三宣布,為了提高行政效率,從6月3日開始,加州汽車管理局(DMV)將擴大網上服務,預料此舉每月將減少20萬次民眾到DMV辦理業務。

說到DMV,許多人都會聯想到大排長龍,以及效率差等負面的印象,為了減少排隊並提高服務速度,DMV將從6月3日起,將大量業務擴大為網上辦理,並且改善網上客戶體驗,當局稱,此舉每月可以減少20萬次親自到DMV辦理業務,一年可以減少240萬次的到訪。

州長紐森指出,加州持續在提高政府效能,為加州居民提供重要的服務,這次DMV擴大網上服務,也是當局這方面努力的一部分。

過去幾年以來,DMV已經將許多服務數位化,有超過九成的交易可以在網上完成,用戶可以更快、更簡單,以及更加個人化在線上辦理所需業務。

新措施提供不進辦公室”out-of-office”替代選項,包括在網上、自助服務機器辦理,另外還有郵寄和打電話等方式,都不需要進到DMV辦公室,就能完成辦理,包括不需要親自辦理的換發駕照、申請汽車登記紀錄備份、申請駕照紀錄、申請補發遺失或被盜駕照。

不過申請Real ID真實身份證,以及需要路考的駕照等業務,仍需要親自到DMV辦理。

根據州府數據,DMV可以上網辦理的服務,從2019年的20項,至今提高為50項,全加州範圍也有287個自助機器,便利民眾辦理業務。

去年加州民眾在網上完成的交易高達2700萬宗,隨著6月份網上服務的擴大,未來將有更多業務在網上完成。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。