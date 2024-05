【KTSF 張擎鳳報導】

聯邦教育部宣布為新一輪的聯邦學貸借款人免除近77億元的學貸。

最新一輪的聯邦學貸債務免除計劃,將會讓數以萬計的借款人受惠,當中有5萬4千名借款人,參加了白宮的『SAVE有價值的教育儲蓄計劃』,因此而獲得6億1千3百萬緩助。

另外受惠的包括3萬9千名借款人,他們參加了低收入還款計劃,從而獲得1億9千萬元的債務減免。

另外,近6萬7千名教師、護士或其他公共部門工作人員,也透過公共服務貸款債務減免計劃,獲得了52億元的學債減免。

迄今為止,拜登總統已為475萬名民眾提供合共1670億元的學生貸款債務減免,平均每人寬免3.5萬元

