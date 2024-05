【灣區新聞】奧克蘭前警察局長LeRonne Armstrong宣布競選市議員

【KTSF 歐志洲報導】

奧克蘭前警察局長LeRonne Armstrong週三宣布他將競選奧克蘭市議員。

Armstrong週三遞交競選文件,他將角逐的是不分選區市議員席位,他表示將著手處理犯罪和無家可歸問題,他表示他的工作經驗,將能夠讓他有效的為民眾服務。

Armstrong說:「這是我考慮了幾個月的事,我聆聽了社區的意見,他們要我在這時候站出來,我認為這城市現在面對劇增的暴力、預算問題、無家可歸問題,把我的領導能力發揮出來,是重要的。」

Armstrong是奧克蘭土生土長的居民,他在警察局服務約20年,在2021年擔任警察局長,在去年被市長盛桃開除。

當時的一份報告指,Armstrong在處理懲罰行為不當警員時處理錯誤,之後的一份報告裁定,Armstrong並沒有做錯,但是他就被錯誤解僱,起訴盛桃和市府的訴訟仍在進行中。

Armstrong說:「我不認為訴訟會把我的競選活動複雜化,我相信要是有人被冤枉,就應該致力於為自己辯護,並要向人問責。」

目前已經表態參選的還有另外八名參選人。

