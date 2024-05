【國際新聞】被控違反英國國安法被告伏屍公園 據悉被起訴後圖自殺

【有線新聞】

在英國被控違反英國國安法的其中一名被告特里克特,被發現伏屍公園,警方稍後驗屍確定死因。據報他被落案起訴後,曾經試圖自殺,檢察官要求將他還柙被法庭拒絕。

英國泰晤士河谷警方發聲明,周日下午5時左右接到報案,一名男子倒臥於伯克郡梅登黑德一個公園。警方到場為他急救,其後證實死亡,稍後會驗屍確定死因,暫時列作死因不明,呼籲目擊者提供資料。涉案的公園仍然部分圍封,門外有警員駐守。

警方確認死者是37歲男子特里克特,曾經在英國皇家海軍陸戰隊服役,亦曾在希斯路機場任職邊防人員。他涉嫌違反英國國安法,早前被起訴獲准保釋,要定時到警署報到。他的家人發聲明哀悼,希望傳媒尊重他們的私隱,律師亦感到震驚。英國傳媒報道,檢察官在案件提堂時說,特里克特知道被起訴後,曾經試圖自殺但被及時阻止,因此在庭上申請將他還柙,不過被裁判官拒絕。

特里克特和另外兩人,分別是38歲的衛志良和63歲香港駐倫敦經貿辦行政經理袁松彪,他們被控協助海外情報機關,由去年12月至今年5月蒐集情報和進行惡意監控,對象包括被香港警方通緝的羅冠聰和蒙兆達等;另外亦被控一項外國干預罪,指三人在本月1日,試圖闖入一名移英港人在約克郡的住所。

他們上周一在倫敦西敏區地方法院提堂,無須答辯並獲准保釋,本周五再到法院應訊。

