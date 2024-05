【KTSF】

San Leandro警方逮捕一名13歲少年,他涉嫌在市內一間Safeway超市刺傷一個青年,受害人送院後死亡。

警方表示,4月2號下午5時多接報抵達Bancroft Ave 555號的Safeway超市,發現18歲男子Zion Gooden手臂跟胸部被刺傷,送院後傷重死亡。

經調查,警方指疑犯與死者發生爭執,之後升級為肢體衝突,疑犯用刀刺向受害人。

警方上星期四於鄰近城市一間學校拘捕疑犯,並在少年的住所發現與案件相關的證據,Alameda縣地檢處已對少年疑犯提出刑事起訴。

